Bus sletio s ceste: Poginulo 11 putnika, još ih je 46 ozlijeđeno

Jedanaest ljudi je poginulo, a još ih je 46 ozlijeđeno u slijetanju autobusa u središnjoj Turskoj, javljaju agencije.

At least 11 killed, 46 wounded early Saturday in a bus crash in #Turkey , local authorities say pic.twitter.com/aRK1wOl3qI

Nesreća se dogodila u Eskisehiru tijekom noći dok je autobus vozio iz Ankare u Bursu. Prema prvim informacijama, autobus se zabio u drveće pored puta.

Eleven people were killed and 46 injured when a #Turkish #bus, which was making a journey from the capital #Ankara to the western city of #Bursa, crashed into treeshttps://t.co/9mWkIui00z