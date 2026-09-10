Bušić o otpadu u Lici: U Gospiću vlada nepovjerenje prema institucijama i to zasluženo

Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom komentirao je za N1 odluku Vlade o zbrinjavanju otpada u Gospiću, kao i najavu angažiranja stručnjaka koji bi trebali tumačiti dostupne nalaze i izvješća.

Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Vlade da će dvije hrvatske cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, ukloniti neopasni otpad koji se u vrećama nalazi na lokaciji bivšeg PPK Velebit. Vrijednost posla iznosit će najviše 357.500 eura, a predviđeni rok za uklanjanje otpada je 45 dana.

Vlada će donijeti odluku o žurnom preuzimanju, uklanjanju, transportu i oporabi otpada nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak javne nabave jer je Tabak Grupa odustala od posla, N1.

Plenković je najavio i da se istodobno radi na drugim aspektima sanacije, uključujući rasuti i zakopani otpad. Istaknuo je da prema dosad objavljenim vještačenjima i izvješćima nema ugroze vode za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Vlada će, rekao je, angažirati stručnjake koji će pomoći u tumačenju dostupnih izvješća.

Na pitanje kako komentira odluke Vlade i način zbrinjavanja otpada s odlagališta, Bušić je rekao da se rješenje moglo pronaći ranije.

"Koliko sam uspio vidjeti, 650 tona otpada za koji je propao javni natječaj očito će ići neposrednim dogovorom ili pogodbom u dvije cementare. Nažalost, možemo postaviti logično pitanje zašto je trebalo doći do rujna 2026. da se tako nešto napravi. Mi smo od početka govorili i upozoravali na hitnu situaciju i da ovakva rješenja treba provoditi. Lani smo predlagali da se hitno treba prekriti opasni dio otpada, tako da je na neki način sve što sada radi Vlada potvrda da smo mi bili u pravu sa svim našim prijedlozima koje smo dosad isticali", rekao je Bušić.

Bušić je upitan daje li način na koji na situaciju reagiraju Plenković i Vlada nadu da će se problem brže riješiti te što misli o najavi angažiranja Vladina tima stručnjaka koji bi javnosti detaljno objašnjavao nalaze koje objavljuju DORH i drugi akteri.

"Sve ovo se moglo događati puno ranije. Da su reagirali najkasnije 18. travnja 2024., kad su najmanje dvije institucije imale informacije o tome kakav je otpad i da je istresen bez ikakve zaštite na otvorenom, to su znali Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i Državni inspektorat. Da smo tada poduzeli sve preventivne mjere da spriječimo daljnje potencijalno širenje zagađenja okoliša od tog otpada, danas ne bismo ni govorili o ovim mjerama", rekao je.

Dodao je da je sve ono što se sada predlaže, uključujući hitno postupanje i formiranje stručnog tima, trebalo napraviti ranije.

"Toliko se propusta dogodilo u državnoj birokraciji i logično je da ljudi nemaju povjerenja. Samo analize da su utvrđene neke vrijednosti toliko i toliko puta više od dozvoljenih i od uobičajenih u okolišu možda nisu dovoljno jasne. Ali ako si date truda i pročitate 350 stranica nalaza i mišljenja vještaka, gdje se onda još dodatno na 15 do 20 stranica objašnjava o čemu se tu radi, jasnije je. Dobro je da ih tumače stručnjaci i dobro je da se klonimo senzacionalističkih naslova da je Lika zagađena, da je voda zagađena, to treba jasno komunicirati. Dovoljno je jasno što treba napraviti - ukloniti izvor onečišćenja čim prije", rekao je Bušić.

Na pitanje osjećaju li Gospićani da je prosvjed urodio plodom i vjeruju li da će se situacija brzo riješiti, Bušić je rekao da među građanima i dalje postoji veliko nepovjerenje prema institucijama.

"U gradu vlada jedno veliko nepovjerenje prema institucijama i to zasluženo. Nećemo još moći vjerovati na temelju obećanja, niti ako se kažu konkretni rokovi, sve dok ti rokovi i metode sanacije ne budu ispunjeni kako su obećani. Mi smo oko rokova, sanacije i treba li nešto ići hitno ili ne, sva dosadašnja postupanja nisu ispunila ono što je rečeno, niti je bilo točno kada su tvrdili da nije hitno", kazao je.

"Građani Gospića će svoje povjerenje graditi na temelju konkretnih koraka. Svako obećanje za građane Gospića ništa ne znači", zaključio je Bušić.