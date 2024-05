Butković: 'DP mora brzo učiti, a Milanović je zreo da izgubi na izborima. Ja na izbore? Polako'

Oleg Butković, najdugovječniji ministar u Vladi, pružio je podršku novim ministrima te otkrio kako ima pozitivna očekivanja o suradnji.

- Nemaju sto dana, to je sigurno. Inače bi dobili sto dana vremena za prilagođavanje, no toga nema. Moraju brzo učiti, loviti konce no imat će podršku svih nas veterana, članova Vlade - rekao je za RTL.

Komentirao je i iznenadno odustajanje Maria Radića te rekao kako nije iznenađen. Dotaknuo se i mogućeg sukoba interesa novog ministra gospodarstva, Ante Šušnjara, koji ima obiteljski posao s plinom.

- Ne ulazim u to, ne mogu ulaziti u ničiju obitelj. Po meni nije u sukobu interesa, mislim da to nije bitno. Trebamo sjesti i razgovarati što trebamo riješiti. Dinamično je to sve skupa, nema vremena za promatranje - kaže Butković.

Otkrio je i kako vjeruje da će na idućim predsjedničkim izborima pobijediti HDZ-ov kandidat.

- Predsjednik je napravio presedan, prvi put u svijetu, da se predsjednik protuustavno uključio u kampanju i izgubio izbore. Tko god bio kandidat HDZ-a, pobijedit će na izborima, jer mislim da je Milanović zreo da izgubi - istaknuo je.

Nije negirao ni da bi sam išao u predsjedničku utrku

- Polako - rekao je Butković.