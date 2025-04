Butković: Nemam informaciju da EPPO provodi istragu oko izgradnje pruge Rijeka-Zagreb

Ministar prometa Oleg Butković poručio je u srijedu, odgovarajući tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru SDP-ovoj zastupnici Mireli Ahmetović, kako nema informacija da Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodi istragu oko projekta izgradnje nizinske pruge Rijeka-Zagreb.

"Nemam informacija o povođenju istrage od strane EPPO-a, barem nikakvi upiti nisu došli u u Ministarstvo, a, koliko znam, niti u HŽ infrastrukturu", odgovorio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković SDP-ovoj zastupnici na tvrdnju da postoji neslužbena informacija da je europski javni tužitelj počeo "češljati" projekt izgradnje željezničke pruge Rijeka-Zagreb.

Ahmetović je navela da pojedine dionice uopće nemaju valjanu dokumentaciju te da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila posljednji natječaj za nadzor radova, a da nadležno ministarstvo, unatoč tome, nastavlja ugovarati radove. Na to je Butković dodao da Državna komisija "uvijek nekome nešto poništi, vrati ili potvrdi".

"Izgradnja nizinske pruge, mediteranskog koridora, jedan je od najvažnijih projekata. Do kraja ove godine ćemo završiti dionicu do mađarske granice, tih 121 kilometar, odnosno 30 posto ukupne dionice, a nakon svih procedura bi sljedeće godine to pustili u promet. Dionica pruge od Zagreba prema Rijeci je aktivna, u prvom dijelu Hrvatski Leskovac-Karlovac, gdje se grade objekti, do ljeta će to biti završeno, a natječaj za ostatak je raspisan i u fazi je evaluacije", najavio je Butković.

Naglasio je da su tih preostalih 115 kilometara pruge procjene oko dvije milijarde eura "najveći izazov" i u financijskom i tehničkom smislu, za što će biti potrebna sredstva i iz EU fondova, dodavši kako se radi sve da se taj projekt ubrza.

Jeckov (SDSS): Sjetva počela, a nema odluka o raspolaganju državnim zemljištem, Ministar Vlajčić: Novi zakon bit će iskorak

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naveo je novi Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem kao jedan od strateških prioriteta Ministarstva te najavio njegovo donošenje do kraja godine.

"Zatražili smo od svih dionika imenovanje predstavnika u radnu skupinu za izradu novog Zakona i uskoro možemo očekivati prvi prijedlog nacrta i sazivanje prve sjednice radne skupine. U samoj primjeni postojećeg Zakona utvrđene su određene manjkavosti, a novim Zakonom ćemo osnažiti ulogu Ministarstva i pojačati kontrolu korištenja gospodarskih planova i programa svakog od zakupnika", rekao je Vlajčić.

"Bit će to svojevrsna revolucija, ključni iskorak u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i zamašnjak svim našim poljoprivrednicima", odgovorio je SDSS-ovoj Dragani Jeckov koja je rekla da je počela još jedna proljetna sjetva, a odluke o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem za neke općine u Vukovarsko-srijemskoj županiji još nisu donijete.

Zbog njenog podsjećanja na neispunjeno predizborno obećanje Domovinskog pokreta, iz čijih redova dolazi i ministar Vlajčić, o premještanju sjedišta Ministarstva poljoprivrede iz Zagreba u Osijek, zaiskrilo je u sabornici.

Stipo Mlinarić (DP) uzvratio je kako bi trebalo premjestiti Upravu za nestale u Negoslavce pošto "vi tamo znate gdje su ljudi koji se još traže".

"Svaki put kad se dotaknemo realnih i ozbiljnih problema, vi se uvijek vratite na '91. godinu iz koje, nažalost, još uvijek niste izašli", odgovorila je Jeckov, na što je Mlinarić nastavio s javljanjem za povredu Poslovnika.

"To nije prošlost. Za vas je, vi bi to zaboravili, ali ima ljudi koji to neće zaboraviti", rekao je, no nije odustajala ni Jeckov.

Možda i nije prošlost, u pravu ste, kazala je. "Jednako kao što nisu prošlost ni svi oni nestali koji su u Dunavu završili, a zabranili ste da im bacimo vijenac i odamo počast", dodala je.

Odgovarajući DP-ovoj zastupnici Dubravki Lipovac Pehar o mjerama suzbijanja bolesti slinavke i šapa, ministar Vlajčić istaknuo je da je RH reagirala pravovremeno te su donesene tri mjere koje su, naglasio je, privremenog karaktera. Radi se o naredbama koje su imale za cilj zaštitu hrvatskog gospodarstva, poljoprivrede i stočarstva jer bi ulazak slinavke i šapa u RH zaista imao nesagledive posljedice, dodao je.

"Vodili smo se isključivo preporukama veterinarske struke, a trenutno je na snazi mjera koja dopušta uvoz i provoz proizvoda životinjskog porijekla, svježe meso i sirovo mlijeko, isključivo na bivšim graničnim prijelazima Goričan i Duboševica, i koje uključuju stroge kontrole, dezinfekcije vozila prilikom ulaska i praćenje pošiljki. Zabranjen je istovar, pretovar ili bilo kakvo zaustavljanje, a uvoz je dopušten isključivo iz slobodnih područja od bolesti unutar Slovačke i Mađarske", rekao je.

Božinović: 70 posto osuđenih zbog droge dobilo uvjetnu kaznu, to treba mijenjati

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, govoreći o akcijama policije u suzbijanju kriminaliteta, posebice koji se tiče proizvodnje i prometa droge, temi koju je otvorio HDZ-ov Goran Kaniški, istaknuo je rastući trend kaznenih djela te naglasio problem koji se tiče kažnjavanja.

"EU je uz migracije i terorizam svrstala droge kao jedan od svojih prioriteta, građani EU troše više od 30 milijardi eura godišnje na droge, a to za policiju znači dodatno ekipiranje, usvajanje novih tehnologija i međunarodnu suradnju. Hrvatska policija je kapacitirana, no trend je rastući, za 2024. imamo za šest posto više kaznenih djela, osam posto više prekršaja, 7,6 posto više zapljena i 162 kaznena djela počinjena kroz zločinačka udruženja", istaknuo je.

Naglasio je da svi u odgovoru na suzbijanje kriminaliteta trebaju dati svoj doprinos.

"Kad govorimo o kaznenoj politici, prema podacima DZS-a iz 2023. o kaznenim djelima za neovlaštenu proizvodnju i promet droga, svega 11,5 posto osuđenih dobilo je kaznu zatvora, znači više od 70 posto su dobili uvjetnu kaznu i 17 posto djelomično uvjetnu kaznu i to moramo mijenjati", poručio je.

HDZ-ova Ivana Radića zanimalo je kako Vlada planira dodatno ubrzati i modernizirati javnu upravu i pravosuđe, a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je, između ostalog, uvođenje novih usluga i komunikacijskih alata kroz portal e-Građani

"Od 2014. kada smo uveli e-Građani, danas smo dostigli brojku od 2 milijuna i 85.0000 korisnika i 110 usluga. Uskoro ćemo uvesti životne situacije putem kojih će građani moći na jednostavan način pretraživati informacije koje se tiču određenih životnih situacija, primjerice, rođenja djeteta, a moći ćete na tom mjestu dobiti i cijelu proceduru gdje i na koji način zatražiti zemljišnoknjižni izvadak, građevinsku ili uporabnu dozvolu", kazao je.

Dodao je i da će uspostaviti i komunikaciju između građana, poduzetnika i tijela javne vlasti kroz korisnički pretinac te omogućiti da se u tu komunikaciju spoje sva tijela državne vlasti.

"Što se tiče pravosuđa i digitalizacije, uskoro će biti vani 'sudreg' 2 projekt, koji se tiče nadogradnje sudskog registra", rekao je.