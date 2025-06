Butković o Škoriću: 'Korupciju ne podržavamo. Ipak, moramo pričekati kraj postupka'

Ne podržavamo bilo kakav oblik koruptivnih radnji i bitno je da se što prije utvrdi istina, izjavio je u srijedu potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirajući novu akciju Uskoka u kojoj je uhićen bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Na zamolbu novinara da komentira najnovija događanja, Butković je rekao da o tome ne može reći ništa posebno te da ne zna puno više od onoga što je objavljeno u medijima.

„Naravno da mi bilo kakav oblik koruptivnih radnji ne podržavamo, to je u suprotnosti s onim što treba biti, ali pričekajmo priopćenje Uskoka i vidjet ćemo što je sve to skupa i naravno da se provede istraga. Više od toga ne mogu reći i zaista ne znam”, izjavio je u Ljubešćici.

Novinari su podsjetili da Škorić nije prvi put uhićen te upitali što se to događa u državnim tvrtkama, a Butković je odgovorio da on ne provodi istrage u tim tvrtkama.

„Gospodin Škorić ima istragu, ovo još uvijek nije optužnica, to je postupak koji traje i ne možemo mi govoriti o nečemu za što sud još nije donio odluku. Moramo pričekati da postupak bude priveden kraju pa ćemo onda, kad budemo znali pravu istinu, to moći komentirati. Za sada to nije dobro”, kazao je ministar.

Odgovarajući na novinarsko pitanje je li razočaran što je vjerovao Škoriću rekao je da je s njim dugo surađivao, kao s dugogodišnjim direktorom Hrvatskih cesta.

„Što se tiče projekata, Hrvatske ceste su u velikom investicijskom ciklusu bile čitavo ovo vrijeme i ne mogu reći da u projektnom dijelu, ostvarivanju i realizaciji projekata, nisu dobro radile svoj posao. Pričekajmo da sve to skupa dođe svome kraju i nije bitno jesam li ja razočaran, nego je bitno da se što prije utvrdi istina”, naglasio je Butković te dodao da osobno ne osjeća nikakvu odgovornost.

Budimir: Javne nabave provodimo sukladno sa zakonom

Na pitanja o najnovijim događanjima odgovarao je i predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir koji je naglasio da surađuju s Uskokom.

„Oni dolaze, uzeli su određene materijale i to je naša obaveza da sudjelujemo, odnosno da budemo na usluzi njima što treba i to je to. Nemamo nikakvih detaljnijih informacija niti znamo u kojem smjeru ide ta istraga”, kazao je.

Budimir je istaknuo i da je on predsjednik Uprave od listopada te da je to što se događa 'za neki prošli period'.

Na novinarsku primjedbu kako se u javnosti stječe dojam da su Hrvatske ceste i autoceste izvori upravo takvih spornih koruptivnih radnji izjavio: „Ja ne mogu nešto posebno reći. Mi provodimo te javne nabave sve sukladno sa zakonom. Je li nešto bilo, to nije na nama, neka se istraži. Tu smo na raspolaganju.”

Inače, Butković i Budimir danas su u Ljubešćici nazočili potpisivanju ugovora za rekonstrukciju državne ceste DC24, vrijednog oko 3 milijuna eura, a radovi će obuhvatiti dionicu dugu 3,3 kilometra.