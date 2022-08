Butković otkrio kada očekuje ostavke članova Uprave Ine: 'Premijer je bio vrlo jasan...'

Ministar Oleg Butković za Dnevnik Nove TV je komentirao veliku aferu u Ini, Nadzorni odbor Ine, ali i o mjere protiv energetske krize. Otkrio je i kada očekuje ostavke članova Uprave Ine.

- U što skorijem roku, premijer je bio vrlo jasan. Tražimo odgovornost Uprave Ine za ovu situaciju koja nas je sve zgrozila. Uprava je ta koja je po svim pravilima trebala znati što se događa, i očekujemo ostavke što prije - rekao je.

Kaže kako odgovornost Vlade u ovom slučaju ne postoji.

- Da, Damir Škugor je član HDZ-a, i ja ga ne poznajem osobno, ali vi ne možete prepoznati da će netko napraviti to što je on napravio, niti ga je u stranci itko podržavao da radi takve stvari - rekao je.

Baš nitko u vladi nije znao što se događa u Ini.

- Naravno da nitko u vladi nije znao, ono što treba naglasiti jest da je upravo zakonskim okvirom kojeg je stvorila ova vlada, i radom Ureda za suzbijanje pranja novca, koji djeluje unutar tog okvira, stvoreno okruženje gdje ovakvo ponašanje ne može proći ispod radara - rekao je Butković.

Rekao je i da je poprilično siguran da će Mađari prihvatiti ostavke Uprave Ine.

- Siguran sam da hoće, jer ako ne pristanu, to znači da se slažu s ovime što se događalo. Ali vjerujem da hoće, vjerujem da su razumni ljudi - objasnio je.

Treba li uvesti sigurnosne provjere?

Butković smatra da bi se ponovno trebala uvesti mjera sigurnosnih provjera djelatnika na određenim pozicijama, koja je ukinuta za vrijeme prošle vlade SDP-a.

- Ponukani ovim iskustvom da, mislim da se trebaju ponovno uvesti. Mislim da to treba vratiti, jer teško je sve iskontrolirati, ali treba često provjeravati - rekao je.

O sigurnosnim provjerama još nije razgovarao s premijerom.

- Mislim da svatko tko dolazi na najodgovornije funkcije u državi moraju proći sigurnosnu provjeru. Ali, ovo što sam vam rekao je moje mišljenje, nas dvoje nismo još o tome razgovarali. Ali bit će razgovora i o tome - rekao je.

Komentirao je i svoju ulogu u nadzoru poslovanja firmi u RH.

- Često strahujem od ovakvih afera, ali trudim se na sastancima i kolegijima pratiti situaciju u svim tvrtkama, iako ih je puno. Ono što se dogodilo u Ini međutim, nije karakteristika drugih državnih aparata i tvrtki - rekao je.

Rekao je kako i on sam jedva uspije nabrojati sve tvrtke za koje je zadužen.

- Teško je to, imam 56 tvrtki u resoru i nakon 6 i pol godina mandata ne znam ih ni sam sve nabrojati, trebalo bi za to malo vremena. Tako da teško je to sve skupa iskontrolirati, ali treba često provjeravati - rekao je.

Naveo je i moguće promjene u sastavu Nadzornog odbora Ine, ali ne misli da njegovi članovi trebaju dati ostavku.

- Danas je Nadzorni odbor imao, po meni vrlo kvalitetnu sjednicu, zahtijevali su određene stvari i promjenu upravljanja tvrtkom. NO je nedavno imenovan, tako da što se njihovih pozicija tiče - o tome ćemo još razgovarati - rekao je.

Osvrnuo se i na pitanje vraćanja Ine u hrvatske ruke.

- To je pitanje uvijek aktualno, nikad nije zatvoreno, međutim to je vrlo kompleksno pitanje. Stvar je cijene, vrlo je kompleksan proces. Premijer je to obećao, ali taj proces još nije završen -rekao je.

Vlada je najavila novi paket mjera za idući tjedan.

- Mjere idu, intenzivno radimo na tome. Idući tjedan predstavljamo taj paket mjera, i one idu dosta sveobuhvatno kako bi zaštitile građane, poduzetnike i ustanove koji su u ovoj krizi doživjeli veliki udar - rekao je.

O paketu mjera nije otkrivao puno detalja, ali uvjeren je da će građani biti zadovoljni.

- Zadnja riječ po tom pitanju je ona predsjednika Vlade. Imali smo sastanak, i građani će biti zaštićeni, ali i zadovoljni. Cijene struje na primjer sigurno neće biti ovakve kao što su trenutno na tržištu, ali ne mogu vam previše detalja reći. Najprije ćemo paket mjera predstaviti koalicijskim, pa socijalnim partnerima, pa nakon toga idemo u javnost - rekao je ministar Oleg Butković.

