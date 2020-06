Butković: Želio bih se sučeliti sa svih 14 kandidata liste Restart

Butković je, odgovarajući na pitanje novinara o nejednakom broju birača po izbornim jedinicama, ustvrdio da sad nema vremena za promjene. Ovakvo rješenje je već dulje na snazi i ni jedna većina u Saboru

<p>Ministar <strong>Oleg Butković </strong>koji je nositelj HDZ-a u osmoj izbornoj jedinici izrazio je želju da se u kampanji suoči sa svih 14 kandidata koji su na listi Restart koalicije i IDS-a u toj jedinici.</p><p>– Oni svi idu na jednu listu, to je njihovo pravo. Ono što ja kao nositelj liste u osmoj izbornoj jedinici mogu reći jest da bih volio negdje se s njima sučeliti. Svih njih 14 neka dođe, ja ću doći sam. Obavezno moraju zvati Zlatka Komadinu koji je bio ministar, a sad je župan koji je otišao u sedmu izbornu jedinicu. Volio bih da onda raspravimo o projektima tko je što učinio i koliko je napravio. Očekujem da će do tog sučeljavanja doći, poručio je Butković dodajući kako očekuje argumentirano sučeljavanje, a ne rasprave o ustašama i partizanima te slične “apstrakcije”- rekao je ministar prometa Butković te potom komentirao Domovinski pokret i Miroslava Škoru koji je u ponedjeljak, baš kao i on bio u Rijeci gdje je još jednom rekao da neće s HDZ-om surađivati i to zbog Milorada Pupovca.</p><p>– Što se tiče Škore i posljednjih događanja oko njega te pitanja tko je bio u omladini, u Savezu komunista, mislim da je najbolje dao tome pitate eksperta za povijest Hasanbegovića. Činjenica da birači HDZ-a moraju znati jedno: glas za Škoru je glas za SDP, to je nedvosmisleno. Svaki glas koji netko da Škori je glas za Bernardića i SDP, to je matematički dokazano. HDZ će biti relativni pobjednik izbora i neće mu puno trebati da sastavi vladu- zaključio je Butković. </p>