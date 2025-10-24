Obavijesti

NEZADOVOLJSTVO

BUZ optužuje: Rebalansom proračuna umirovljenici ponovno ostaju kratkih rukava

Piše HINA,
Zagreb: Milivoj Špika o rebalansu proračuna i kako umirovljenici ostaju "kratkih rukava" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Špika upozorava da se u Hrvatskoj cijelo desetljeće nije popravila kupovna moć umirovljenika

Umirovljenici će i u ovogodišnjem rebalansu državnog proračuna proći jednako kao i prošle godine, odnosno bez dodatnih sredstava iako se proračun puni rekordnim prihodima, poručio je u petak Blok umirovljenici zajedno (BUZ). Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika rekao je da se dodatak na mirovinu od  šest eura po godini radnog staža koristi kao nadomjestak za božićnicu, '13. mirovinu' i ranije jednokratne potpore.

"Tri u jedan, a to će biti šest eura po godini staža, što je stvarno sramota", izjavio je na konferenciji za novinare ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike,

Upozorio je da radničke mirovine ostvarene prema općim propisima ostaju zakinute zbog nepravedne formule usklađivanja, koja ni nakon izmjene odnosa sa 70:30 na 85:15 ne osigurava praćenje rasta plaća i cijena.

Prema njegovim riječima, te su mirovine u posljednjih deset godina zaostale oko 25 posto za rastom plaća.

Špika upozorava da se u Hrvatskoj cijelo desetljeće nije popravila kupovna moć umirovljenika.

RASTU CIJENE Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €
Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €

Smatra da se razlika može ispraviti jedino novim izračunom ili ciljanim vraćanjem zaostataka po godinama umirovljenja.

Kritizirao je i izostanak političke snage najstarijih građana.

"Iako nas je preko milijun i dvjesto tisuća, umirovljenici nemaju gotovo nikakvu političku moć. Uvijek smo na repu događaja", rekao je.

Špika se osvrnuo i na odluku o minimalnoj plaći, poručivši da sadašnji model dodatno potiče rad na crno, neravnopravan položaj radnika i sivo tržište.

BUZ traži pravednije usklađivanje mirovina i novi pristup vrednovanju rada, uz ocjenu da su potrebne stvarne, a ne političke reforme.

