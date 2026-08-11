BUZ traži ostavku Vlade i prijevremene izbore zbog ekološkog incidenta u Lici

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) zatražio je ostavku Vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja i zakapanja opasnog otpada u Lici „točka loma“ nakon koje Vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.

U BUZ-u tvrde da je riječ o ozbiljnoj prijetnji zdravlju ljudi i okolišu te navode kako posljedice slučaja nadilaze dosadašnje korupcijske afere povezane s osobama iz ili bliskima HDZ-u.

''Odlaganjem odnosno potajno zakopavanje otrovnog, pa i kancerogenog otpada u Lici je po posljedicama za ljude i okoliš nadišlo sve dosadašnje korupcijske afere u kojima je sudjelovao netko iz ili blizak HDZ-u. Više nije riječ samo o novcu, pogodovanju ili korupciji, ovdje je riječ o zdravlju ljudi, pitkoj vodi, tlu, prirodi i budućnosti cijelog jednog kraja'', ističe BUZ u priopćenju

Stranka slučaj opisuje kao „ekocid“, a moguće posljedice povezuje s ugrožavanjem pitke vode, tla i prirode na području Like. Istodobno tvrde da postoje informacije o povezanosti pojedinaca bliskih vladajućoj stranci s nezakonitim odlaganjem otpada ili njegovim navodnim prikrivanjem.

BUZ odgovornost postavlja i pred Vladu, resorno ministarstvo i Državni inspektorat, pitajući gdje su bile nadležne institucije i jesu li znale za problem. Ako su znale, a nisu reagirale, smatraju u BUZ-u, riječ je o političkoj i institucionalnoj odgovornosti. Ako nisu znale, tvrde, postavlja se pitanje jesu li nadležne službe obavljale svoj posao.

U toj stranci također kritiziraju reakciju vlasti nakon što je slučaj dospio u javnost, tvrdeći da se razmjeri onečišćenja pokušavaju umanjiti i relativizirati.

BUZ se, kako navodi u priopćenju, pridružuje zahtjevima za „trenutnim podnošenjem neopozive ostavke Vlade“ i raspisivanjem prijevremenih parlamentarnih izbora.

''Dosta je korupcije, kriminala i nekažnjivosti'', poručuju iz BUZ-a, pozivajući građane da na izborima odluče kome će ponovno dati povjerenje.