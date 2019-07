Čačić: Kuščević je već bivši, a ovo što HNS čini je dno dna...

Pitanje je trenutka i forme. Malo je otežano to HNS-om koji se pokušava oprati u javnosti od toga što su ukrali glasove birača. To otežava odluku premijeru. Da to nisu učinili premijeru to ne bi izgledalo kao ultimatum i to bi to napravio puno lakše i brže. Ovako, mislim da će letjeti i jedan i drugi. HNS će se boriti i rukama i nogama da tamo ostane, ali Kuščević, mislim da je realno vani, rekao je Radimir Čačić za N1.

Na pitanje o glasovima HNS-a kaže da ih nema šest, već maksimalno tri ili četiri te je istaknuo kako su Saucha i Habek tu samo parkirani.

- Jedini problem HNS-a je da ih nitko ne želi nigdje gdje bi ih mogli zagaditi... Nitko ih ne želi. Ne postoji nitko ni s ljevice ni s desnice tko želi imati posla s nekim tko se razotkrio kao amoralna stranaka i politički i ljudski. Ovo što sad čine je dno dna. Nikad si ne možete dozvoliti da zbog sitnih interesa ucjenjujete javno onoga s kim ste u koaliciji. Možete vi dati i ultimatum, ali ne na televiziji. Ovo je jadno, prizemno cviljenje i drečanje da se prikupi koji poen. Plenković to ne može trpiti. Kad Kuščević ode, oni su definitivno sami od sebe napravili krpu... - rekao je Čačić.