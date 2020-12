Čačić: 'Lauc je najsvježiji primjer neznanja, čovjek priča gluposti'

Varaždinski župan Radimir Čačić i dalje stoji iza svoje izjave da su odgovorni u državi svjesno lagali, kaže da je pod dojmom da neki u stožeru ne žele da mjere daju rezultate te da Gordan Lauc priča gluposti

<p>Varaždinski župan <strong>Radimir Čačić</strong> u ponedjeljak je izjavio je da njegova županija nakon dva tjedna bilježi blagi pad novozaraženih. Komentirao je i svoju izjavu kako su odgovorni u državi svjesno lagali, a posebno je ogorčen izjavama člana znanstvenog vijeća Vlade, <strong>Gordana Lauca.</strong></p><h2><strong>'Čovjek izgovara gluposti'</strong></h2><p> - Da li iz neznanja, da li iz politikantstva, ne ulazim u to, ali najsvježiji takav primjer neznanja ili nekih drugih razloga je gospodin Lauc neki dan. Gdje čovjek izgovara gluposti koje normalan čovjek ne može ni čuti, a kamoli izgovoriti. Njegova izjava da cjelokupna priča će polako stati, jer da na broj zaraženih koje imamo otprilike pet do deset puta, dakle uzmite prosječno sedam i pol je više zaraženih koji nisu evidentirani - rekao je <strong>Čačić </strong>za dnevnik <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3940898/varazdinska-zupanija-biljezi-blag-pad-novozarazenih-cacic-smatra-kako-lauc-izgovara-gluposti/">RTL televizije</a> i dodao:</p><p> - Varaždinska županija danas ima deset i pol tisuća zaraženih, pomnožite to s polovicom toga što je on rekao, dakle to je negdje 78.000. 78.000 prema procjeni stručnjaka koji je član znanstvenog vijeća Vlade. Znanstvenik! Od 100.060 građana županije, svaki drugi je zaražen. Dal se to vama čini sasvim glupim ili ekstremno glupim?<strong> </strong></p><p>Nakon dva tjedna novih mjera u Varaždinskoj županiji, uvedena je i online nastava za sve srednjoškolce u državi.</p><p>- Ne treba biti genije, a ni liječnik da se zna da se ta bolest prenosi kontaktom ili blizinom. Dakle kad prekinete kontakt ili blizinu, smanjujete bolest. Ne trebamo za to biti član nacionalnog ili bilo kojeg stožera. Prekinuli smo ugostiteljstvo, naravno da imamo rezultate. Prije tri tjedna, smo imali 172 čovjeka na kisiku, pred tri dana smo imali 272 čovjeka na kisiku, dnevno nam se ritam povećavao, došli smo do 10 dnevno povećanje, danas bi bili na preko 300. Danas smo na 258 - rekao je župan.</p><h2><strong>'Varaždinski model'</strong></h2><p>Čačiću je drago što je cijela Hrvatska pod 'varaždinskim modelom', a rezultate na nacionalnoj razini očekuje za tjedan dana. </p><p> - Mi smo u međuvremenu pooštrili mjere. Mi smo paralelno istoga dana uveli ono što smo mogli kao županijski stožer, što ne ovisi o Vladi, a to je online za srednje škole. Prije pet dana smo uveli online i za više razrede osnovne škole. Drago mi je da je danas Vlada donijela odluku za online za srednje. Nažalost, kasni se najmanje 14 dana. Međutim ovdje nije krivica na Vladi, to su mogli donijeti svi županijski stožeri u županijama koje su visoko ugrožene. Mogli su napraviti kao i mi - upozorava<strong> Čačić</strong>.</p><p>Dodao je i da su srednje škole u županijama kao što je njegova veliki problem je 85% učenika putuje iz okolnih mjesta u Varaždin.</p><p> - Mi nemamo problem s online nastavom. Zato smo to i uveli, i nemamo problem s čuvanjem učenika viših razreda osnovnih škola - zaključio je <strong>Čačić.</strong></p><p> </p>