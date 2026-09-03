Čakovečka bolnica žali se na prijetnje i uvrede nakon smrti Luke Palatinuša (38) u bolnici

Nakon nedavne smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša u Županijskoj bolnici Čakovec, čija je smrt otvorila pitanja o okolnostima njegova zbrinjavanja, Stručno vijeće bolnice u četvrtak je upozorilo na učestale uvrede, prijetnje i javne prozivke upućene njihovim zdravstvenim djelatnicima.

Palatinuš je u čakovečkoj bolnici umro u noći 20. kolovoza, nakon čega su članovi obitelji iznijeli tvrdnje o mogućim propustima.

Iz bolnice su izvijestili da su proveli stručni i unutarnji nadzor, da je zatraženo očitovanje djelatnika uključenih u zbrinjavanje te obdukcija. Također su naveli da Palatinuš nije bio bez zbrinjavanja, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama.

Stručno vijeće u četvrtak navodi da bolnica i njezini djelatnici posljednjih dana trpe javne kritike i medijske interpretacije koje, smatraju, stvaraju sliku o ustanovi i zdravstvenim radnicima koja ne odgovara stvarnom stanju.

"Razumijemo bol i ljutnju, ali prijetnja i pljuvanje po medicinskoj sestri koja je noć prije bila uz bolesničku postelju nisu kritika sustava, to je napad na čovjeka, i tu granicu ne možemo i nećemo prešutjeti”, poručili su.

Odbacuju i tvrdnje da u bolnici "nitko ne zna raditi" ili da su "liječnici kupili diplome", ističući da su njihove diplome, licence i specijalizacije provjerljive.

Posebno su se osvrnuli na tvrdnje o radu liječnika bez završene specijalizacije u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu (OHBP), navodeći da takav rad nije protivan propisima. Prema važećem pravilniku, u OHBP-u uz specijaliste hitne medicine mogu raditi i doktori medicine, liječnici na specijalističkom usavršavanju te specijalisti drugih odgovarajućih specijalnosti.

Dodaju da se kvaliteta rada OHBP-a ne može procjenjivati samo prema tome ima li svaki liječnik završenu specijalizaciju, već su ključni kadrovski standardi, stručni nadzor, jasno definirane odgovornosti i dostupnost odgovarajućih specijalističkih službi.

Članovi Stručnog vijeća naglašavaju da su otvoreni za konstruktivnu kritiku i spremni ispraviti svaku dokazanu pogrešku, ali da imaju obvezu zaštititi dostojanstvo zdravstvene struke i ugled bolnice.

"Ne bojimo se nadzora našeg rada ni inspekcijskog nadzora”, poručili su, pozvavši na odgovornost, objektivnost i međusobno poštovanje.