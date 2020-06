Ćaleta priznao: Ubio sam trudnu djevojku, dajte što sam zaslužio

Početkom 2014. je Ćaleta ispitan u Hrvatskoj i tada se branio šutnjom. Uhićen je prošlog ljeta nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu preuzelo postupak

<p><strong>Branimir Ćaleta</strong> priznao je ubojstvo Ukrajinke <strong>Ane Kitaeve</strong> na početku suđenja. </p><p>- Smatram se krivim, ali ne onako kako to optužnica opisuje. Žao mi je što se ovo dogodilo. Kajem se i želio bih se ispričati roditeljima pokojne i svim njenim bližnjima - rekao je, javlja <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/caleta-priznao-ubojstvo-trudne-djevojke-u-ukrajini-zelim-da-se-ovo-sto-prije-rijesi-da-dobijem-sto-zasluzujem-/67870?fbclid=IwAR1p22nJJcf4AwnwMTz7o-EkVBy1sIt2NFP7jFHS-8Y56aJNImEnQXQkj3Y" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p>Državno odvjetništvo tereti ga da je počinio teško ubojstvo na okrutan i podmukao način iz niskih pobuda nakon što je saznao da mu je djevojka trudna s drugim muškarcem. S Anom se našao u sobi u hostelu u gradu Dnipro 15. rujna 2013. godine. Bila je u osmom mjesecu trudnoće. Kako bi je kaznio što je ostala trudna s drugim i onemogućio rađanje djeteta koje nije njegovo, četiri puta ju je udario po licu i još deset puta po glavi masivnim tupo tvrdim predmetom s metalnom podlogom. </p><p>Skinuo je odjeću s nje, zamotao je u plahtu i sakrio ispod kreveta. Njenu i svoju odjeću odbacio je na skrovitom mjestu i pobjegao iz Ukrajine. Njezino tijelo pronašli su roditelji idućeg dana oko podneva. </p><p>Došli su u sobu s čistačicom koja je nešto ranije pokucala na vrata, no nitko joj nije otvorio. Sve je na prvi pogled djelovalo uredno i nisu se vidjeli tragovi sukoba. Krvave plahte bile su sakrivene. </p><h2>Prije sedam godina poricao zločin </h2><p>- Mi smo se upoznali pretprošlo ljeto u Primoštenu i vidjeli smo se u prosincu kad sam bio u Ukrajini. No, od tada nismo poslije imali nikakve kontakte, niti smo se čuli, niti smo se vidjeli. Istina, objavio sam fotografije na Facebooku. Vidimo se nas dvoje u trogirskoj katedrali. Nisam ja to napravio, nitko me nije ispitivao, niti ukrajinska, niti hrvatska policija. Ovo je užas, šokiran sam kao i moja obitelj, živim na selu ovdje u Vinovcu i ovo je strašno - ispričao je Ćaleta 2013. godine. </p><p>Dodao je kako nije ni znao da je Ana trudna. </p><p>- Nije mi rekla da je trudna, nisam ima pojma za to, ali znam da nije trudna sa mnom i to sigurno. Svi koji me poznaju znaju da ja to nisam napravio, jer nisam takav čovjek. Nikad nisam ima problema sa zakonom. Rješavam ovu situaciju u dogovoru s odvjetnikom - tvrdio je. </p><h2>Ispitan je 2014. </h2><p>Početkom 2014. je Ćaleta ispitan u Hrvatskoj i tada se branio šutnjom. Uhićen je prošlog ljeta nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu preuzelo postupak. </p><p>Suđenje se nastavlja u srpnju, a u rujnu bi u Hrvatsku trebali doći i roditelji pokojne. Odbili su prijedlog da ih se sasluša putem videolinka. </p><p>- Želim da se ovo što prije riješi, da dobijem što zaslužujem - kazao je Ćaleta sutkinji <strong>Ivoni Rupić</strong> dok se dogovarao nastavak rasprave. Za ovo kazneno djelo prijeti mu 40 godina zatvora. </p>