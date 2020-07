Capak: Civilna zaštita nadzirala bi svadbe s više od 100 gostiju

<p>Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> komentirao je nove epidemiološke mjere koje se očekuju i rekao kako se razmatraju sve opcije.</p><p>- U diskusiji je bilo da se ograniči i broj sudionika na svadbama, ali je izglednije da ćemo ostaviti broj, ali uvesti preporuku za sva okupljanja, svadbe, pričesti, krizme i postaviti malo strože mjere - rekao je Capak za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/capak-za-dnevnik-nove-tv-otkrio-hoce-li-se-ograniciti-broj-ljudi-na-svadbama-i-kome-ce-se-okupljanje-morati-prijaviti---612466.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Capak protiv vlakića</strong></p><p>Kaže kako bi u tim situacijama postojala obveza da se skup prijavi Civilnoj zaštiti ukoliko ima više od 100 ljudi, a da će onda oni organizirati nadzor. To bi bile neke mješovite inspekcije koje će nadzirati drže li se okupljeni propisanih mjera. </p><p>Nove preporuke sadržavat će i uputu koja će se odnositi na ples. </p><p>- Podij treba biti dovoljno velik, četiri kvadratna metra po plesaču. Ples treba biti individualan i to bi se sve nadziralo. Svima je u interesu, i onima koji organiziraju i onima koji dolaze da se nitko ne zarazi - objašnjava.</p><p>Raspravlja se i o obvezi nošenja maski. </p><p>- To je bila jedna od glavnih tema danas ujutro i popodne. Mi za sad imamo obvezu nošenja maski samo u javnom prijevozu, a to bi bilo prošireno i na neke druge zatvorene prostore no, još ne znamo koje. Uglavnom one u kojima je veći broj ljudi gdje je teško držati distancu - zaključuje ravnatelj. </p><p>Najavio je i jeftinije testove na korona virus.</p><p>- Razmatra se da se revidiraju cijene reagensa i rada koje su u početku bile visoke, dakle da pružatelji usluge s HZZO-om razmotre nižu cijenu. Svakako možemo očekivati niže cijene - kaže Capak.</p><p> </p>