Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak gostovao je u četvrtak u RTL-u Danas u kojem je potvrdio da će Nacionalni stožer u petak donijeti odluku o uvođenju covid-potvrda u državne i javne službe koje počinje u ponedjeljak, no primjena kreće od utorka.

- To vrijedi za sve, ne samo za sustav obrazovanje, nego za sve. To je napravljeno iz dva razloga. Zato što je dan prije toga nedjelja, pa će se teško organizirati testiranje za sve nedjeljom. Ovako pružamo mogućnost prilagodbe sustava jer prvi dan primjene će sigurno biti najteži. Dakle pružamo mogućnost da se u ponedjeljak svi testiraju, da u utorak imaju COVID potvrde - rekao je Capak.

Odgovornu osobu za provjeru potvrda imenovat će poslodavac.

- To će biti jedan poprilično velik broj koje ova odluka obuhvaća, a koliko među njima točno ima onih koji će se trebati testirati, to je jako teško reći, ali taj broj će sigurno biti veliki, možda i 100 tisuća. Mi smo napravili sve da stvorimo infrastrukturu, da bude dovoljan broj mjesta na kojima se oni mogu testirati. Dakle dali smo mogućnost poslodavcima da to organiziraju u svojim prostorima bilo da to rade sami ili da sklope ugovor s nekim tko im to može napraviti. Imamo sada 420 testnih mjesta koja su registrirana pri HZZO-u. Današnjom odlukom i objašnjenjem koji je HZJZ objavio na svojim web stranicama, sve je to dogovoreno s Ministarstvom zdravstva, donijete su odgovarajuće odluke, data mogućnost svim ljekarnama da testiraju. Ljekarna u Hrvatskoj ima negdje 1250. Mi računamo da će većina njih provoditi testiranje, data je mogućnost svim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i svim zdravstvenim ustanovama koji god imaju zdravstvene djelatnike da testiraju. Računamo da će to biti u ovom, prvi dan već negdje 2000 testnih mjesta u Hrvatskoj, računamo da ćemo uspjet pokrit svoje potrebe - rekao je Capak.

Kaže kako se rezultati kućnih testova neće uzimati u obzir.

- Ako bi netko na kućnom testu pronašao da je pozitivan, on treba napraviti na ovlaštenom mjestu brzi antigenski test ili PCR - objašnjava Capak.

Kaže kako razmišljaju i o potvrdama za teretane, kafiće, restorane...

- Tu ipak treba jedna postupnost. Broj testiranja, s obzirom na to da mi imamo, sada nešto manje od 60 posto cijepljenih odraslih osoba u Hrvatskoj, imamo negdje oko 500 tisuća onih koji su preboljeli ovu bolest, dakle mi još uvijek imamo jedan veliki bazen ljudi koji nemaju potvrdu o preboljenju i nemaju potvrdu o cijepljenju. Dakle, mi moramo takve odluke donositi postepeno kako bi stvorili infrastrukturu i mogućnost da se sve pokrije, svi oni koji trebaju da se pokriju testiranjima - rekao je Capak.

Capak ne očekuje porast brojki nakon Vukovara, a apelira na sve da dođu po booster dozu ako je prošlo šest mjeseci otkad su se cijepili.

- Imunitet nakon cijepljenja već nakon 6 mjeseci značajno započinje opadati, znanstveni radovi pokazuju da cijepljenjem trećom dozom nakon 6 mjeseci, značajno podiže imunitet i puno jače štitimo od bolesti - poručio je Capak.

Potvrda o preboljenju korone vrijedit će godinu dana, potvrdio je Capak za N1.