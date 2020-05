Capak: Ljudi su bili neoprezni, to je upozorenje svima nama

Ljudi su mislili da su sigurni i zbog toga neoprezno dolazili u posjetu i bili u kontaktu s tom osobom pa imamo 22 pozitivne osobe na Braču. To je upozorenje svima nama, da se takva situacija može vrlo brzo dogoditi ukoliko nismo dovoljno oprezni i ne poštujemo mjere koje cijelo vrijeme preporučamo, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV.

Tako je Capak objasnio situaciju s nultim pacijentom na Braču od kojeg je došlo do čak 22 slučaja zaraženih. Potom je nastavio:

POGLEDAJTE VIDEO: Na Braču 22 novozaražena

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pacijent se najvjerojatnije zarazio u bolnici, ako je on taj nulti pacijent. Jer on je bio od 11. do 17. u bolnici i nakon toga je otpušten i najvjerojatnije je tamo bio u kontaktu s nekim tko je također, najvjerojatnije, asimtomatski pa se nije znalo da je pozitivan i sa sobom virus ponio na Brač.

Taj pacijent nije imao simptome, a u bolnici je bio zbog srčanih problema:

- S obzirom da pacijent nije imao tipične simptome za koronavirusnu infekciju i bio je tamo zbog kardioloških problema, a kasnije mu je postavljena dijagnoza plućne dijagnoze pa pretpostavljam da kliničari koji su se s njime bavili nisu smatrali da ga treba testirati na COVID-19 nego su se držali dijagnoze koju su postavili.

Brisevi još troje ljudi testiranih na Braču od ukupno 37 bili su nejasni, pa se čekaju njihovi ponovni rezultati, kao i oni od bliskih kontakata 22 novozaraženih.

Tema: Hrvatska