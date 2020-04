Capak: 'Ljudi su mi slali poruke da sam Hitler današnjice'

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član Nacionalnog stožera gostovao je na N1 televiziji i odgovarao na pitanja gledatelja i čitatelja. Capak je govorio o brojnim temama: ublažavanju mjera, straha od novog vala epidemije, povratka djecu u škole, o tome zašto su mise dopuštene, a koncerti ne...

Rekao je da je dobio puno negativnih mejlova od ljudi, koji mu pišu kako treba raditi, koje mjere uvoditi, ali i uvreda.

- Dobio sam puno neugodnih mejlova da sam Hitler današnjice, da teroriziram narod. Nisam dobio prijetnje smrću. Jučer sam 5 minuta prošetao gradom i ljudi su me srdačno pozdravljali.

Velika većina roditelja odbija djecu poslati u školu. Resorno ministarstvo još čeka upute epidemiologa. Je li to pri kraju?

Napravili smo draft verziju uputa. Odluka o povratku djece u školu nije na epidemiolozima nego na resornom Ministarstvu...

Djeca puno lakše prebolijevaju koronavirus. I transmisija ide teže, očito treba biti veća infektivna doza, a i simptomi kod djece su blaži", dodao je.

Mislite li da je sezona potpuno izgubljena? Govori se o Covid putovnicama, koliko je to realna zamisao?

Hrvatska s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju ima brojne komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje koje su nam konkurentne u turizmu, jer one sve imaju jako veliki broj slučajeva korona virusa. Sad naravno manje ljudi bukira ljetovanje, ali ako epidemiološka situacija ostane povoljna, postoji mogućnost da nam dođu auto-turisti, koji bi mogli popuniti sezonu. No, to ovisi i o epidemiološkoj situaciji u tim zemljama, o tome hoćemo li ih mi prihvatiti. Što se tiče Covid putovnica, ja bih tu preporučio jedan oprez.

U Njemačkoj je obavezno nošenje maski, kod nas je to preporuka?

Mi smo preporučili korištenje maski, široko smo to komunicirali. Tražili smo od organizatora javnog prijevoza da na vrata stave natpis da se preporuča nošenje naski, očekujemo da će to građani prihvatiti. Moguće je da se uvede i obveza ukoliko to bude potreba.

Festivalska industrija ogroman je pogon, zahtijeva i temeljite pripreme mjesecima unaprijed, planira se angažman osoblja, oni u ovim trenucima nisu sigurni što im je činiti. Koliko je izgledno da se do 1. srpnja dozvole okupljanja na otvorenom?

Ne bih do srpnja to preporučio, preporučio bih da se dotad odustane od toga. Mi mjere popuštamo u fazama. Tijekom ljeta će možda biti moguće nešto organizirati, ali to nitko ne može znati.

Smatrate li da se Stožer ponekad vodi dvostrukim kriterijima? Misa, javni prijevoz - može, ali klub, kino projekcija, koncert, kazališna predstava ne može? Koja je razlika?

Možemo li u fazama ili moramo sve uvoditi odjednom. Mi smo odlučili da idemo u fazama. Ovo što ste nabrojali smatra veći rizik, sad smo pustili manje rizične mjere... Raspravljali smo o otvaranju drive-in kina i mislimo da je to inovativna i dobra ideja. Tko god ima neku inovatinu ideju, mi ćemo to pustiti.

Drugi val očekuje se na jesen, zašto baš jesen?

Nitko ne zna, tko kaže laže. Postoje pretpostavke. Očekujemo da će se transmisija smanjiti tijekom ljeta, a onda dolazi hladnije vrijeme i smatra se da će na jesen biti drugi val. Ako ne nestane u međuvremenu, ne mutira i da nismo stekli kolektivni imunitet.

Kako organizirati izbore? Mislite da je mudro održati izbore u ovo neobično doba? Nije li prerano slati ljude na birališta već u srpnju?

To je teško pitanje. Mene ni moje epidemiologe još nitko nije pitao je li to i kako moguće napraviti. Odluka o tome kad će se ići na izbore, zna se čija je. Ako će se izbori događati, mi ćemo dati epidemiološki okvir, ali odluku o tome ne donosi Stožer. Politika će odlučiti o datumu izbora, a struka samo može dati preporuku.

Što mislite o kritikama dijela oporbe pa i medijskih zaključaka da se nacionalni stožer čiji ste i vi član pretvorio u predizborni? Tko tu koga sluša?

Ne prihvaćam tu kritiku! Mi smo krizni stožer koji je Vladin i naravno da moramo surađivati. Da nema epidemije ne biste me vidjeli na press konferencijama kao što me nista ni prije viđali. Da je epidemija završila, ne bih ovdje sjedio s vama.

Imate li vi političkih ambicija?

Nemam političkih ambicija, imam 35 godina iskustva na području epidemiologije i namjeravam nastaviti karijeru epidemiologa... Ne očekujte me na listi HDZ-a, ja sam tu postavljen kao stručnjak i želim se baviti strukom.

Zašto se više ne kontrolira ponašanje ljudi na otvorenom, pa i u dućanima? Jeste li vidjeli kako izgleda grad, kako parkovi, dućani... Fizička distanca je stvar prošlosti. Hoće li nam se to obiti o glavu?

U nekom momentu se mora početi s popuštanjem mjera. Mi smo odlučili da je sada taj trenutak, pratit ćemo situaciju. Ako se dogodi novo žarište, mi ćemo to istražiti i ako to ima neke veze s popuštanjem mjera, mi ćemo to tražiti da se to vrati.

Kako osigurati fizičku distancu među vrtićkom djecom?

To je nemoguće, djeca se trebaju nastaviti igrati kao do sada, tete samo trebaju pripaziti da ne izmjenjuju sekrete.