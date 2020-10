Capak: 'Maske će se morati nositi u svim zatvorenim prostorima, berba nije rizična'

Sljedeći tjedan Nacionalni stožer počinje razgovore s pojedinim kategorijama ugostitelja, te se očekuje mjera nošenja maski, razgovaraju i s HBK oko mjera za Sve Svete i nadolazeće blagdane

<p>Zbog širokog proboja virusa na području <strong>Popovače</strong>, Nacionalni stožer za tamošnje je područje donio posebne mjere, kao što je obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima u sljedećih 14 dana. Također su ograničili broj ljudi na svadbama, te zabranu okupljanja.</p><p>O tome jesu li berbe i blagdan Svih Svetih sljedeća moguća žarišta virusa u sljedećem razdoblju, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3898354/capak-za-rtl-veselice-bi-mogle-biti-rizicni-dogadjaj-pripremamo-mjeru-da-se-nose-maske-u-ugostiteljskim-objektima/">RTL Danas</a> govorio je ravnatelj HZJZ <strong>Krunoslav Capak</strong>.</p><p>- Sama berba nije rizičan događaj, odvija se na otvorenom prostoru. To nije neki rizičan događaj. Ali uz to se vežu razne veselice koje bi mogle biti rizični događaj. Preporuka je da bude vani. Uz distancu - istaknuo je Capak na pitanje treba li u berbi nositi masku. No potvrdio je kako će se maske vjerojatno morati nositi u zatvorenim prostorima u cijeloj zemlji.</p><p>- Dugo razgovaramo i pripremamo tu mjeru da se nose maske u zatvorenim prostorima, tako i u ugostiteljskim objektima. Nije ta mjera donešena, ali se intenzivno razgovara. Sljedeći tjedan će biti s pojedinim kategorijama - s kafićima, klubovima, restoranima - kaže Capak, dodajući i kako su "zamolili" <strong>Hrvatsku biskupsku konferenciju </strong>za dijalog i razgovor oko dodatnih mjera tijekom blagdana Svih Svetih, ali i nadolazećeg Adventa, Božića...</p><p>- Maske će biti u javnom prijevozu. Najrizničiji je prijevoz u javnom prijevozu. Kao i kupnja svijeća i cvijeća. Trebaju ljudi nositi maske - kaže ravnatelj HZJZ, koji je odgovorio i na riječi predsjednika Zorana Milanovića da je "hrvanje dozvoljeno, ali je zabranjeno tuširanje poslije".</p><p>- HZJZ je u jednom momenetu dao preporuku da ne bude tuširanja na treninzima i utakmicama. Nakon toga smo donijeli mjeru po kojoj to nije zabranjeno. Za nas to nitko nije pitao. Tuširanje je moguće - zaključio je.</p><p> </p>