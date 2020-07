Capak o kaznama za nenošenje maski: 'Ne vjerujem u represiju'

Poručio je kako postoje novčane kazne za neprovođenje mjera koje se tiču zaštite zdravlja građana, no ističe da će kažnjavanje zbog nenošenja maske biti krajnja mjera

<p>Mi smo protiv represije, mi smo za edukaciju. Nadam se da će građani shvatiti da na mjestima gdje ima više ljudi trebaju nositi maske. Kontroliranje je moguće, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslav Capak </strong>za nove mjere koje počinju od ponedjeljka. </p><p>- Kontroliranje je moguće, postoji mogućnost da se za to obvežu djelatnici Civilne zaštite ili policije - objasnio je Capak za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3849834/capak-otkrio-hoce-li-biti-kazni-za-nenosenje-maski-mi-nismo-za-represiju-jer-izaziva-revolt/" target="_blank">RTL</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere od ponedjeljka </strong></p><p>Na pitanje hoće li biti scena kao onda kada je policija privela putnika u vlaku koji nije imao zaštitnu masku, Capak ističe da se policija zove ako se remeti javni red i mir. </p><p>- Po meni se ne bi trebao provoditi takav tip nadzora. Vidjet ćemo kako će to ići. Mislim da je važno da u zatvorenim prostorima gdje postoji visoki rizik od širenja infekcije, da se nose maske - objasnio je. </p><p>Poručio je kako postoje novčane kazne za neprovođenje mjera koje se tiču zaštite zdravlja građana, no ističe da će kažnjavanje zbog nenošenja maske biti krajnja mjera, jer, kako je već spomenuo, smatra da je edukacija i apeliranje važnije od represije. </p><p>- WHO već nekoliko dana komunicira da nas najesen očekuje puno kompliciranija situacija nego je sada i mi se za to pripremamo. Ako se ona zaoštri, bit će važno i da na drugim mjestima građani nose maske pa to na određeni način možemo smatrati i pripremom za jesen. Najvažnije je da mi educiramo naše građane i da se oni naviknu na to da je važno da se primjenjuju preventivne mjere, a mislim da je represija puno manje važna - rekao je. </p><p>Karantena, ističe Capak, sprječavanja širenje virusa, ali je i neodrživa zbog niza razloga - gospodarskih i psiholoških.</p><p>- Mislimo da najesen nećemo donositi karantenu nego da ćemo segmentalnim i brzim mjerama suzbijati koronavirus. On će biti među nama, mi bi htjeli da to budu manje brojke nego sada i na tome intenzivno radimo. Korona je među nama i neće nestati - zaključio je. </p>