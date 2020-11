Capak objasnio mjere za Kolonu sjećanja: Maske i na otvorenom te obavezna distanca dva metra

Pozivamo sve da ove godine s obzirom na epidemiološku situaciju razmisle o drukčijem načinu odavanja pijeteta žrtvama Domovinskog rata i Vukovara, poručio je Capak

<p><strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bio je danas na sastanku oko organizacije obilježavanja blagdana 18. studenog, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. </p><p>Capak je nakon sastanka poručio kako se pri organizaciji Kolone sjećanja vodilo računa da se većina događaja 18. studenog bude na otvorenom, da se poštuje propisana distanca i da se nose maske - na otvorenom i u zatvorenom. </p><p>- Uz pomoć redara bit će praćeno nošenje maski i poštivanje distance. Neće biti organiziranog smještaja, a rad ugostiteljskih objekata bit će smanjen - rekao je. </p><p>Poručio je kako su donijeli čitav niz aktivnosti i mjera. Propisano je da ljudi u Koloni hodaju u grupama od maksimalno 25 ljudi s međusobnim razmakom od dva metra. Razmak između grupa trebao bi biti oko 50 metara.</p><p>- Pozivamo sve da ove godine s obzirom na epidemiološku situaciju razmisle o drukčijem načinu odavanja pijeteta žrtvama Domovinskog rata i Vukovara - rekao je. </p><p>- Ovo je dan kad se svi trebamo zamisliti o svemu što se događalo '91. i žrtve Vukovara i Škabrnje. Na bilo koji način što netko to smatra mjerom licemjerja, ja to ne bih komentirao - dodao je Capak. </p><p>Ministar branitelja <strong>Tomo Medved</strong> pozvao je sve koji žele iskazati pijetet da to mogu napraviti i prije 18. studenog, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/kolona-sjecanja-u-vukovaru-u-tijeku-sastanak-o-obiljezavanju-dana-sjecanja-sudjeluje-i-capak---627521.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>. </p><p>Svi sudionici moraju nositi maske i poštivati fizički razmak. Neće biti organiziranog prijevoza. Program se ove godine neće održati u krugu bolnice zbog zaštite zdravlja pacijenata bolnice. </p><p>U koloni sjećanja bi se trebalo nalaziti do 500 sudionika, vodeći računa o razmaku. Sveta misa nakon Kolone sjećanja održat će se na groblju, također će se voditi računa o broju sudionika i razmaku između njih.</p>