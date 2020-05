Capakizmi: Čarobnjak Kruno je bioteroriste pretvorio u glasače

Profesor Capakthazar izumio je serum za kršenje samoizolacije koji djeluje na izborni dan. Ako ga popijete i glasate za HDZ, nećete platiti 8000 kn kazne! Bravo, profesore!

Reakcija je to Gordana Marasa (SDP) na izjavu Krunoslava Capaka, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je nakon dva mjeseca “relaksirao” mjeru samoizolacije, i to za one koji planiraju izaći na izbore, koji se planiraju u srpnju.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Stožer pod utjecajem politike'

- Ljudi nisu bolesni nego su bili u kontaktu, pa su pod povećanim rizikom. To je rezervoar iz kojeg se regrutiraju češće pozitivni. Mislim da nije problem da oni glasaju na daljinu. Što se tiče dolaska na eventualno glasačko mjesto, ako stave masku, a nemaju simptome, mislim da ne bi bio problem - rekao je Capak.

Ta izjava izazvala je niz reakcija, a saborska oporba ponovno je prozvala Nacionalni stožer da odluke donosi pod utjecajem politike. Prije gotovo dva mjeseca Alemka Markotić one koji krše mjeru samoizolacije nazvala je bioteroristima. Jučer je ponovila da svatko tko zna da je bio u kontaktu sa zaraženima i krši upute koje su mu dane ugrožava drugoga.

Pitali su i Capaka slaže li se s tim, ali tome nije imao ništa dodati. Od ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo tražilo se pojašnjenje izjave koja je izazvala lavinu reakcija, ali uskočio je Davor Božinović napominjući da o izborima odlučuje politika.

Foto: 24sata.hr

Božinović mu nije dao da odgovori

- Kad se raspusti Sabor, za organizaciju izbora zaduženo je Državno izborno povjerenstvo. Što se tiče Stožera, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, oni će dati svoje mišljenje onda i ako budu pitani. Na tu temu nemamo više što odgovarati - odrezao je Bošnjaković.

Znači li to da će ljudi iz samoizolacije moći glasati ili su promijenili stav?

- Pravila koja postoje, postoje. To nije pitanje o kojem trenutno možemo razgovarati jer izbori nisu raspisani - rekao je.

Foto: 24sata.hr

Hoće li izbori iznimno biti u subotu?

Nedogovoreno je ostalo pitanje razmišlja li se o tome da se izbori ove godine iznimno održe u subotu, budući da su pod izlikom epidemioloških mjera zabranili rad trgovina nedjeljom, a prije kafića, restorana, kina ili kazališta otvorili crkve.

Dok su građani bili u karanteni, na Hvaru su dopustili procesiju. Otvorili su škole, ali odluku prebacili na roditelje. Naslušali smo se i kontradiktornih izjava o nošenju zaštitnih maski.

Poljoprivrednik iz Varaždinske županije koji je kažnjen jer je iz samoizolacije sam traktorom odvezao gnoj na polje ogorčen je situacijom i kaznom koju je morao platiti. Zato nije imao za sjetvu.