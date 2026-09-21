Obavijesti

News

Komentari 0
35. GODINA CARINE

Carinska služba godišnje zaplijeni do 20 milijuna švercanih cigareta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Carinska služba godišnje zaplijeni do 20 milijuna švercanih cigareta
Očekuje se drastično poskupljenje duhanskih proizvoda (arhiva) | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kada je riječ o krijumčarenju, uglavnom se prema njegovim riječima radi o organiziranom kriminalu pri čemu se nerijetko upotrebljavaju dronovi

Carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je u ponedjeljak na obilježavanju Dana carinske službe.

Carinska uprava obilježila je ujedno tridesetpetu godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o službi koja osigurava oko deset posto prihoda proračuna RH, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se danas obilježava Dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja.

NAKON TOLIKO UPOZORENJA Zbog pušenja cigarete izbio požar u Postirama
Zbog pušenja cigarete izbio požar u Postirama

"U ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih šest godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima", rekao je Demirović.

Ulaganje u ljude prema njegovim riječima prepoznato je kao jedini način držanja tempa s potrebama suzbijanja krijumčarenja.

Carinska uprava, naglasio je, ulaže i u najmoderniju tehnologiju, a ispunjava i zahtjeve za ulaganjem koji dolaze od struke.

Carina danas zapošljava 2641 službenika, a lani i ove godine primljeno je ili će biti zaposleno novih 250.   

Kada je riječ o krijumčarenju, uglavnom se prema njegovim riječima radi o organiziranom kriminalu pri čemu se nerijetko upotrebljavaju dronovi.

"Zapljene uvijek lagano rastu, a najveće su u suzbijanju krijumčarenja duhana i duhanskih prerađevina te se otprilike na godišnjoj se razini zaplijeni od 12 do 20 milijuna komada cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda", rekao je Demirović.

Raste i zapljena nelegalne gotovine, lani preko 3,5 milijuna eura, koja nije na uredan način prijavljena policiji ili carinskoj službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
NOVO POSKUPLJENJE

OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE

ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026