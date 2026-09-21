Carinska služba godišnje zaplijeni do 20 milijuna švercanih cigareta

Carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je u ponedjeljak na obilježavanju Dana carinske službe.

Carinska uprava obilježila je ujedno tridesetpetu godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o službi koja osigurava oko deset posto prihoda proračuna RH, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se danas obilježava Dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja.

"U ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih šest godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima", rekao je Demirović.

Ulaganje u ljude prema njegovim riječima prepoznato je kao jedini način držanja tempa s potrebama suzbijanja krijumčarenja.

Carinska uprava, naglasio je, ulaže i u najmoderniju tehnologiju, a ispunjava i zahtjeve za ulaganjem koji dolaze od struke.

Carina danas zapošljava 2641 službenika, a lani i ove godine primljeno je ili će biti zaposleno novih 250.

Kada je riječ o krijumčarenju, uglavnom se prema njegovim riječima radi o organiziranom kriminalu pri čemu se nerijetko upotrebljavaju dronovi.

"Zapljene uvijek lagano rastu, a najveće su u suzbijanju krijumčarenja duhana i duhanskih prerađevina te se otprilike na godišnjoj se razini zaplijeni od 12 do 20 milijuna komada cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda", rekao je Demirović.

Raste i zapljena nelegalne gotovine, lani preko 3,5 milijuna eura, koja nije na uredan način prijavljena policiji ili carinskoj službi.