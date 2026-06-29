CARNET: Kaznena prijava zbog neovlaštene objave podataka, online upisi nisu ugroženi

I dalje traje istraga o tome kako je došlo do "curenja" podataka o učenicima i nastavnicima, objavio je CARNET. Kako ističu, u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene zbog neovlaštene objave podataka. U kontaktu su s i Agencijom za zaštitu osobnih podataka te poduzimaju sve propisane radnje, navode.

- CARNET je odmah po saznanju o objavi baze podataka aktivirao postupke upravljanja sigurnosnim incidentom i pokrenuo detaljnu tehničku i forenzičku analizu. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bi se čim prije utvrdio način na koji su podaci dospjeli u javnost i iz kojeg izvora potječu - istaknuli su u kratkom priopćenju.

Na naš upit jesu li kompromitirani online upisi u srednje škole, te na fakultete, kao i e-Matica kroz koju se unose svi podaci o ocjenama na kraju školske godine, iz CARNET-a odgovaraju kako nema straha za to.

- Sve CARNET-ove usluge funkcioniraju neometano. Istražne radnje su u tijeku, a CARNET-ove usluge nisu zahvaćene - navode.