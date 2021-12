Naše živote obilježile su bajke u kojima su glavni junaci bile životnije u likovima Ježeve kućice, Bambija, Lunje i Maze, Kralja lavova i mnogih drugih. Bajke i životinje unose radost i veselje koje će ove godine, prvi puta u Zoološkom vrtu u Zagrebu, od 4. do 6. prosinca zavladati Gradom svetog Nikole. Čarolija Grada koji će svoja vrata otvoriti upravo u gradu životinja i bajki organizirat će portal WISH MAMA, jedinstven po svemu a prije svega po projektu GRAD SVETOG NIKOLE, koji se sedmi put organizira za djecu, roditelje, bake i sve one koji vole u srcu ostati mali, a ipak tako veliki.

Ove godine, ulicama GRADA SVETOG NIKOLE zaplesat će vile i likovi iz bajki, uz radionice za djecu i roditelje, koncerte i nastupe dječjih zborova, lutkarske predstave i plesne skupine.

Edukativni i ekološko osmišljen program u GRADU SVETOG NIKOLE, WISH MAMA prije svega posvetila je našim najmlađima ali jednako mogu uživati i svi koji se tih dana početkom adventa, žele prošetati ulicama grada bajki i čarolije – GRADOM SVETOG NIKOLE. A u tom gradu, u svom kutku dočekat će vas on, dobar i darova pun – Sveti Nikola.

U programu će sudjelovati: Miss4Miss - modna revija s poznatim mamama i njihovom djecom, Plesni klub Vega, Radionica licitarskih srca, Dječji zbor Kikići, Škola pjevanja Mikrofon.hr – mentorice Ivane Barun i Nede Parmač, Plesni studio Plesni kristal, zbor Vukovarski golubići, Svetonedjeljske mažoretkinje te program iznenađenja Happy Minutes - darivanje djece.

Mnogobrojne eko, edukativne, sportske i kreativne radionice, poput čarobne blagdanske šume ili zelene radionice Zasadi mini vrt u svom domu, osmišljene su tako da će klinci naprosto uživati u svakoj.

U godini čitanja u Grad svetog Nikole dolaze poznati dječji pisci Tomislav Odžić i Maja Šimleša, a pridružit će se i Melita Požgaj u čitanje popularnih slikovnica, a djeca će moći pogledati i dvije dječje predstave.

Najpoznatiji mađioničar Luka Vidović i sjajan poznati sportski trener Marko Lončar posebni su gosti kojima se vesele i maleni i veliki!

I nešto potpuno novo – dječji DISCO SVETI NIKOLA uz ludu zabavu djece i roditelja.

Humanitarnu akciju Djeca Hrvatske za djecu Klaićeve – Želim ti osmijeh zaokružit ćemo, već tradicionalno, posjetom Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićevoj bolnici), gdje ćemo s našim partnerom Muzejom grada Zagreba i Svetim Nikolom posjetiti djecu i darovati ih, kako bismo ih bar na trenutak u tim bolničkim danima odveli u svijet bajki i čarolija.

Pokrovitelji GRADA SVETOG NIKOLE su Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Zaklada Hrvatska za djecu, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti, Globalna concierge agencija Quintessentially-London