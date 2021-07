U filmu 'Catch me if you can' (Uhvati me ako možeš) Stevena Spielberga iz 2002. godine, Leonardo DiCaprio glumi hohštaplera Franka Abagnalea mlađeg koji koristi više identiteta i pretvara se da je liječnik, agent, pilot... I troši lažne čekove i uživa dok ga FBI-ovac Tom Hanks pokušava uhvatiti.

U stvarnom svijetu hohštapler je Britanac John Dalton (56) koji je bježao 10 godina koristeći 12 lažnih imena i pritom ukravši veliku količinu novca. Sad mu prijeti 10 godina zatvora ako ne plati četiri milijuna eura u roku 3 mjeseca.

Prije deset godina tri muškarca i Dalton su uhićeni, no Dalton je pobjegao i izbjegao zatvor 10 godina. Na kraju je pronađen u Španjolskoj, vraćen u Britaniju i osuđen na pet godina i četiri mjeseca zatvora. Policija koristila ovlasti prema Zakonu o prihodima od kriminala kako bi istražila njegovu imovinu stečenu poreznim muljažama. Nakon saslušanja na sudu u Londonu, sudac mu je naredio da u roku od tri mjeseca plati četiri milijuna eura ili provede dodatnih 10 godina u zatvoru.

- Dalton je kriminalac koji je sve prevario kako bi 'zaradio' ogromne svote novca. Pronašli smo njegove nekretnine u Velikoj Britaniji i Francuskoj, a znali smo da nema prijavljene prihode - rekao je detektiv Patrick Milford iz Uprave za ozbiljni kriminal.

Ako Dalton plati 4 milijuna eura, policija iz Kenta će dobiti veliku veličinu tog novca.



Dalton, rođen kao Paul Kemp iz Canterburyja u Kentu, radio je s bandom, a prevare je izvodio osnivanjem lažnih tvrtki. Koristio je razne pseudonime kao što su Jean Paul Dalton, Stephen Walker, James Spencer, Charles Cassick i Peter Westlake.

Nakon što je pronađen i izručen, priznao je krivnju 2018. godine.

