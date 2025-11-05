Obavijesti

News

IZNOSIT ĆE 50 EURA

Čazma gotovo udvostručila iznos božićnice za umirovljenike

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čazma gotovo udvostručila iznos božićnice za umirovljenike
Zagreb: Vlada isplaćuje božićnice za 830 tisuća umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U 2023. pravo na božićnicu iskoristilo je 168 umirovljenika za što je u gradskom proračunu izdvojeno nešto više od pet tisuća eura

Grad Čazma ove je godine gotovo udvostručio iznos božićnice za umirovljenike, a povećao je i prihodovni cenzus, pa će pravo na božićnicu imati svi umirovljenici čija mirovina ne prelazi 340, 01 euro.

Prošle godine pravo na božićnicu imali su umirovljenici s mirovinom manjom od 270 eura mjesečno, a iznosila je 30 eura.

Ove je godine gotovo udvostručena i iznosit će 50 eura, objavio je Grad na svojoj mrežnoj stranici.

VIŠE NEGO LANI Božićnice za umirovljenike: Dio gradova već je objavio iznose i datume, evo kako se prijaviti
Božićnice za umirovljenike: Dio gradova već je objavio iznose i datume, evo kako se prijaviti

Prenio je i izjavu nove gradonačelnice Valentine Čanađije kako Grad, povećanjem iznosa božićnice i širenjem kruga onih koji na nju imaju pravo, želi pokazati da misli na umirovljenike i da cijeni njihov doprinos zajednici.

Sve umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Grad poziva da podnesu zahtjev za božićnicu prema uputama navedenima u javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Grada.

U 2023. pravo na božićnicu iskoristilo je 168 umirovljenika za što je u gradskom proračunu izdvojeno nešto više od pet tisuća eura.

