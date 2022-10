Čečeni stradali zbog TikToka?! 'Tako smo im otkrili položaje'; Kadirov: Ukrajince ćemo spaliti

Prema svim informacijama koje stižu s terena, sprema se velika bitka za Herson. Moskva je naredila evakuaciju civilnog stanovništva, a u grad i okolicu dolaze nove ruske trupe kako bi zaustavile ukrajinsku protuofenzivu.

Među tim pridošlicama su i borci iz Čečenije, takozvani kadirovci, odani tamošnjem vođi Ramzanu Kadirovu.

On za svoje trupe ima samo riječi hvale. Navodi kako su svi vrhunski obučeni i spremni braniti Rusiju od nacizma, sotonizma, LGBT-a... Ovisi što taj dan Kadirov odluči da je najveći neprijatelj Rusije. Prije nego što je počeo sukob u Ukrajini, Kadirov je jednako bio influencer koliko i vođa regije. Na društvenim mrežama se razmetao svojim bogatstvom i svakodnevno objavljivao nove fotografije, snimke, statuse...

Pa se dio lokalnog stanovništva očito ugledao na njega. Od 24. veljače na društvenim mrežama, pogotovo TikToku, može se pronaći više snimki na kojima Čečeni u Ukrajini ratuju s nevidljivim neprijateljima, pucaju u zgrade ili zapaljene automobile, a onda slave svoje 'velebne' uspjehe. To im valjda donosi nove pratitelje i 'slavu' među prijateljima kod kuće.

Zbog sklonosti društvenim mrežama tako su trupe iz Čečenije dobile nadimak TikTok vojska, a prema izvještajima iz Ukrajine, čini se da ih je potraga za slavom online koštala života...

- Nisu se mogli suzdržati od fotografiranja selfieja i objavljivanja na društvenim mrežama. Zahvaljujući TikToku, otkrili smo njihov položaj. Sve što smo morali je napasti metu - prenosi ukrajinski portal Ukrinform izjavu zamjenika regionalnog vijeća Hersona Sergija Hlana.

U jutarnjem prijenosu na kanalu Freedom TV, on je precizirao da su se Čečeni, prešavši na drugu obalu Dnjepra iz Hersona, smjestili u jednu od zgrada i počeli snimati selfieje i objavljivati ​​ih na društvenim mrežama. U ukrajinskim napadima na njihove položaje ubijeno je 40, a teško ozlijeđeno 60 kadirovaca, rekao je jučer Hlan, ali prema drugim izvještajima, u napadu je ubijeno i više od 100 boraca iz Čečenije.

Oporbeni čečenski Telegram kanal 1Adat tako je ustvrdio da su pripadnici kadirovske pukovnije, koji su bili smješteni u školi, granatirani te da ih je oko stotinu poginulo.

Kako Ukrajinci ne otkrivaju previše detalja o svojoj protuofenzivi i situaciji u ratnoj zoni, Reuters informacije o napadu i broju stradalih nije mogao nezavisno potvrditi. Po društvenim mrežama raširilo se nekoliko snimki ozlijeđenih Čečena, za koje se smatra da su nastale nakon ukrajinskog napada.

No reakcije Ramzana Kadirova i njegove objave na društvenim mrežama otkad su procurile informacije o smrti Čečena govore puno... Ljubitelj Prade i mrzitelj homoseksualaca bijesan je i traži osvetu što prije. Prvo je kritizirao Moskvu zbog 'slabog' odgovora na ukrajinske akcije, a onda je poželio izbrisati sve ukrajinske gradove s lica zemlje zauvijek. No ni to mu nije bilo dosta.

Pa se u večernjim satima opet oglasio kako bi malo trabunjao o sotonizmu.

- Dajem vam svoju riječ. Nastavit ćemo ih napadati i uništavati svakog dana. Nećemo uzimati te sotone za zarobljenike. Spalit ćemo ih. Nećemo se zaustaviti. Naš teritorij nisu Zaporižje i Herson, već Kijev, Odesa, Harkiv. Općenito, cijela Ukrajina je naša. Odlučili smo kako se nećemo braniti, nego ćemo početi s napadima posvuda. Bog nam je dao priliku da se borimo protiv ovih šejtana. No neki se odbijaju boriti. Pogledajte se u ogledalo i zapitajte se tko ste vi. Mi smo pravi vjernici. Onaj vjernik koji drži do sebe neće ostati kod kuće. Nabavit će strojnicu i sve potrebno kako bi mogao ratovati protiv sotonizma. Ovo je naš džihad. Pozivam vas da sudjelujte u njemu - poručio je ljutiti Kadirov...

