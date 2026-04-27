DRAMA KOD DONJEG POLJA

Čeh kamionom oduzeo prednost vozaču auta kod Šibenika: 'Auto je izgorio, mladić (27) se spasio'

Piše Antonela Šaponja,
Od siline udara teretno vozilo zaustavilo se na kolniku D-58, dok je osobni automobil odbačen izvan kolnika, gdje je završio u betonskom odvodnom kanalu i potom se zapalio

Automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak potpuno je izgorio nakon silovitog sudara s teretnim vozilom čeških oznaka za čijim je upravljačem bio 58-godišnji državljanin Češke.

- Vozač se jedva spasio i poznanici i prijatelji su se zaustavili i grlili ga - kazao nam je čitatelj koji je naišao na prometnu nesreću nedaleko Šibenika, i snimio vatrogasce kako gase zapaljeno vozilo.

Kako je izvijestila PU šibensko-kninska, do prometne nesreće došlo je u nedjelju, 26. travnja u 14.30 sati na D-58 u blizini Donjeg Polja. Državljanin Češke (58), upravljajući teretnim vozilom čeških registarskih oznaka, prilikom uključivanja s županijske ceste ŽC 6108 na D-58 je oduzeo prednost prolaska vozilima koja su se kretala državnom cestom.

U tom je trenutku u raskrižju došlo do sudara s osobnim vozilom zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. On je zadržavao smjer kretanja ravno te je u trenutku nesreće pretjecao dva vozila ispred sebe, koja su skretala prema ŽC 6108.

Od siline udara teretno vozilo zaustavilo se na kolniku D-58, dok je osobni automobil odbačen izvan kolnika, gdje je završio u betonskom odvodnom kanalu i potom se zapalio.

U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Požar na vozilu ugasili su vatrogasci JVP Šibenik, no automobil je u potpunosti izgorio.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren od 14.49 do 15.34 sati, nakon čega se do 16.33 odvijao jednom prometnom trakom uz regulaciju policije. Potom je promet u cijelosti normaliziran.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja obojici vozača na mjestu događaja naplaćene su novčane kazne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

