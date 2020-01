'Čeka nas promjenjiv vikend, u Sinju -9°C, ubrzo će i snijeg'

Dinamičan siječanj, kako kaže meterolog Zoran Vakula, donio je nestabilnost u temperaturi diljem Hrvatske no ništa iznad prosjeka za ovo doba godine.

Tako je u Kninu u utorak ujutro izmjereno -6 °C, dok je poslijepodne najviša temperatura iznosila čak 15 °C, odnosno, od najhladnijeg jutra do jednog od najtoplijih dana u siječnju. Slično je bilo i u Sinju gdje je ujutro izmjereno -9 °C, a poslijepodne čak 13 °C. U srijedu je, pak, u Kninu izmjereno od 6 do 11 °C, dok u Sinju od 4 do 10 °C, iako podjednako sunčano, u temperaturi zamjetno drugačije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nije najveći siječanjski dnevni temperaturni skok, no nije ni daleko od njega - rekao je Vakula za HRT.

Dnevni porast temperature osjetio se i na Jadranu, gdje je bilo i najtoplije - u Dubrovniku i Hvaru izmjereno je visokih 15 °C. Također je i u Istri bilo iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu zraka od 13 °C u Pazinu, ali tek nakon jutarnjih temperatura od - 4 °C. Za neke su ovi 'skokovi' u temperaturi možda malo teže podnošljivi, no to nije neobično za noć s burom i dan s ponekim oblakom, što je rezultat djelovanja polja visokog tlaka koje će i sljedećih dana biti glavni čimbenik stabilnog vremena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Slavoniji i Baranji, ali i u drugim krajevima sljedećih dana mogući su oblaci, osobito tijekom vikenda, kada je najveća vjerojatnost da će ponegdje pasti i koja pahulja snijega ili kišne kapi.

Vakula upozorava i na maglu koja će biti, ne samo u unutrašnjosti, već i na moru.

Temperatura zraka još će porasti u mnogim mjestima, tako će poslijepodnevna u unutrašnjosti iznositi čak 10 °C, a ponegdje i više. Ipak, bez obzira na porast u temperaturi, jutra će na kopnu biti i dalje vrlo hladna, gotovo posvuda uz minuse pa čak i u Dalmaciji, gdje će za vikend ponovno pojačati bura, posebice podno Velebita.

Tema: Hrvatska