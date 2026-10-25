Čeka se početak sanacije otpada u Poznanovcu, a u Varaždinu je već odvezena polovica otpada...

Na sjeveru Hrvatske nastavlja se rješavanje nepropisno odloženog otpada, za uklanjanje oko 13.200 tona otpada u Poznanovcu odobreno je sklapanje ugovora od 14,6 milijuna eura, dok je s lokacije bivše tvornice Mundusa u Varaždinu dosad odvezena približno polovica otpada.

Otpad u Poznanovcu uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume i miješani otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati opasne sastojke.

Vlada je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu dala suglasnost za sklapanje ugovora o uklanjanju otpada s dviju lokacija u Poznanovcu, na području Općine Bedekovčina. Posao će obaviti tvrtke SAUBERMACHER-TS i EKO-FLOR PLUS, a ugovoreni rok iznosi 18 mjeseci.

Načelnik Bedekovčine Željko Odak zadovoljan je odlukom jer mještani na rješavanje problema čekaju još od 2019. godine.

„Svi smo sretni zbog ove odluke jer smo dugo očekivali potpuno uklanjanje otpada s obje lokacije. Ljudi su oduševljeni, naročito članovi Udruge Jana. Mislim da su i uvjeti pod kojima se to treba raditi ekološki i da neće biti nikakvog problema. Ipak trebamo imati povjerenja i u Ministarstvo, i u Fond, ali i u izvođača radova” rekao je Odak za Hinu.

Ističe kako još ne zna točak početak radova jer slijedi potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača u posao.

U Varaždinu uklonjena približno polovica otpada

Uklanjanje otpada traje na lokaciji bivšeg Mundusa u Varaždinu, gdje je potrebno zbrinuti ukupno 5.028 tona otpada. Varaždinski župan Anđelko Stričak potvrdio je za Hinu da je dosad odvezena približno polovica predviđene količine.

Radove izvode tvrtke 3 K.F. i SAUBERMACHER-EKP, koje su u posao uvedene 25. svibnja ove godine, uz ugovoreni rok od 179 kalendarskih dana.

Stričak je podsjetio i na postupanje nadležnih institucija protiv tvrtke TIPOS RESURS, koja je otpad odlagala na toj lokaciji.

Prema dokumentaciji Državnog inspektorata, inspekcija zaštite okoliša podnijela je 29. svibnja 2024. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu kaznenu prijavu protiv tvrtke TIPOS RESURS i dviju odgovornih osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.

Zbog nepostupanja po rješenjima o uklanjanju otpada inspekcija je izdala 12 rješenja o novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 539.427 eura.

Budući da tvrtka nije postupila po nalozima, Državni inspektorat pokrenuo je uklanjanje otpada putem treće osobe.