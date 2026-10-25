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RJEŠAVANJE PROBLEMA

Čeka se početak sanacije otpada u Poznanovcu, a u Varaždinu je već odvezena polovica otpada...

Piše HINA,
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Čeka se početak sanacije otpada u Poznanovcu, a u Varaždinu je već odvezena polovica otpada...
ARHIVA: Ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Otpad u Poznanovcu uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume i miješani otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati opasne sastojke....

Na sjeveru Hrvatske nastavlja se rješavanje nepropisno odloženog otpada, za uklanjanje oko 13.200 tona otpada u Poznanovcu odobreno je sklapanje ugovora od 14,6 milijuna eura, dok je s lokacije bivše tvornice Mundusa u Varaždinu dosad odvezena približno polovica otpada.

Otpad u Poznanovcu uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume i miješani otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati opasne sastojke.

Vlada je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu dala suglasnost za sklapanje ugovora o uklanjanju otpada s dviju lokacija u Poznanovcu, na području Općine Bedekovčina. Posao će obaviti tvrtke SAUBERMACHER-TS i EKO-FLOR PLUS, a ugovoreni rok iznosi 18 mjeseci.

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Načelnik Bedekovčine Željko Odak zadovoljan je odlukom jer mještani na rješavanje problema čekaju još od 2019. godine.

„Svi smo sretni zbog ove odluke jer smo dugo očekivali potpuno uklanjanje otpada s obje lokacije. Ljudi su oduševljeni, naročito članovi Udruge Jana. Mislim da su i uvjeti pod kojima se to treba raditi ekološki i da neće biti nikakvog problema. Ipak trebamo imati povjerenja i u Ministarstvo, i u Fond, ali i u izvođača radova” rekao je Odak za Hinu.

Ističe kako još ne zna točak početak radova jer slijedi potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača u posao.

U Varaždinu uklonjena približno polovica otpada

Uklanjanje otpada traje na lokaciji bivšeg Mundusa u Varaždinu, gdje je potrebno zbrinuti ukupno 5.028 tona otpada. Varaždinski župan Anđelko Stričak potvrdio je za Hinu da je dosad odvezena približno polovica predviđene količine.

Radove izvode tvrtke 3 K.F. i SAUBERMACHER-EKP, koje su u posao uvedene 25. svibnja ove godine, uz ugovoreni rok od 179 kalendarskih dana.

Stričak je podsjetio i na postupanje nadležnih institucija protiv tvrtke TIPOS RESURS, koja je otpad odlagala na toj lokaciji.

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Prema dokumentaciji Državnog inspektorata, inspekcija zaštite okoliša podnijela je 29. svibnja 2024. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu kaznenu prijavu protiv tvrtke TIPOS RESURS i dviju odgovornih osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.

Zbog nepostupanja po rješenjima o uklanjanju otpada inspekcija je izdala 12 rješenja o novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 539.427 eura.

Budući da tvrtka nije postupila po nalozima, Državni inspektorat pokrenuo je uklanjanje otpada putem treće osobe.

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