Čeka se presuda Tarrantu: Ubio 51 čovjeka, htio zapaliti džamije

Očekuje se da će se sudu obratiti ukupno 66 žrtava tijekom četverodnevnog ročišta prije nego što sudac Mander izrekne kaznu Brentonu Tarrantu

<p>Preživjeli iz napada na džamije na Novom Zelandu suočili su se u ponedjeljak u sudnici s muškarcem koji je u ubilačkom pohodu prošle godine usmrtio 51 osobu.</p><p>Australac <strong>Brenton Tarrant</strong> (29) u ponedjeljak je izveden na ročište u Christchurchu posvećeno izricanju kazne nakon što je u ožujku priznao krivnju za 51 točku optužnice za ubojstva, 40 za pokušaje ubojstva i i jednu za terorizam.</p><p>Zbog ograničenja u borbi protiv epidemije koronavirusa u sudnici je ograničen broj ljudi pa je organiziran prijenos uživo za oko 300 osoba iz 15 zemalja uz prijevode na osam jezika.</p><p>Sudac <strong>Cameron Mander</strong> objavio je da je primio 200 iskaza žrtava o utjecaju tog zločina kao i podneske muslimanske zajednice. "Sve sam ih pročitao."</p><p><strong>Temel Atacocugu</strong> pogođen je s devet metaka 15. ožujka 2019. i od tada ne može raditi, kazala je ta žrtva na sudu.</p><p>- Dok sam ležao pod tijelima mislio sam da ću umrijeti. Znao sam da neću danas biti tu ako se pomaknem - rekao je. Šest je metaka izvađeno, no tri su mu još u tijelu.</p><p>- Ne vidim pred sobom budućnost bez bolova. No, odlučan sam da pronađen pozitivni put ili da radom prevladam bol - dodao je Atacocugu.</p><p>U sudnici je pročitana i izjava <strong>Kadira Habiba</strong>, oca ubijenog Ozaira Kadira.</p><p>Kadir je bio na Novom Zelandu kako bi ispunio životni san da postane pilot.</p><p>- Otišao je iz kuće 25. ožujka 2018. u potrazi za boljim životom. Vratio se 25. ožujka 2019. u lijesu - napisao je Habib.</p><p>Sin <strong>Janne Ezat - Hussein Al-Umari</strong> među ubijenima je."Plačem za njim svaki dan."</p><p>Okrenuvši se Tarrantu kazala je kako ima samo jedan izlaz, a to je da mu oprosti.</p><p><strong>Farah Kamal</strong>, udovica Elayyana kazala je da je s kćeri morala naučiti živjeti s prazninom.</p><p>Tužitelj je podsjetio na 44 ubijena u džamiji Al Noor i na sedam ubijenih u islamskom centru Linwood i kazao kako je Tarrant, naoružan s više komada oružja, otišao na ta mjesta kako bi posijao strah.</p><p>Planirao je zapaliti džamije nakon napada koji je prenosio uživo.</p><p>Očekuje se da će se sudu obratiti ukupno 66 žrtava tijekom četverodnevnog ročišta prije nego što sudac Mander izrekne kaznu.</p><p>Na Novom Zelandu za ubojstvo je najkraća predviđena kazna deset godina, a sud može odrediti doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Takva kazna nikad nije izrečena u toj zemlji.</p>