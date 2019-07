Oštećeni Boeing sa 152 ljudi uspješno je sletio u Tel Aviv!

Zračna luka Ben Gurion u Tel Avivu proglasila je stanje najviše uzbune zbog oštećenog Boeinga sa 152 ljudi koji je na kraju uspješno sletio u 15.25 sati po našem vremenu.

Prema zrakoplovu su odmah pojurili vatrogasci i hitne službe, a privremeno su obustavili sva polijetanja i slijetanja u zračnu luku.

Zrakoplov je pri slijetanju kočio pomoću motora kako bi se smanjio pritisak na kotače, javlja Times of Israel.

Pratite uživo

Kako javlja Times of Israel Boeing 737-400 koji je letio iz Kölna kružio je nad Sredozemnim morem kako bi potrošili gorivo.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ