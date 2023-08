Čekaju nas trojni izbori. Povijest nam je dala priliku za popravni

Sad ili nikad, rekao bi Škoro. Dogodine se održavaju (presudni) izbori za Sabor, predsjednika Republike i EU parlament. U Ustavnom sudu čak jedanaestorici od 13 sudaca ističe mandat. Odlazi i šef SOA-e Danijel Markić, pa guverner Boris Vujčić, a dužnost prestaje i admiralu Robertu Hranju, načelniku Glavnog stožera. To je praktički cijeli vrh države. Iduće godine ističe i - mora se reći, očajnički - mandat glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Bit će obilježen zajedničkim presicama s premijerom, fijaskom velikih predmeta (dva Todorićeva), ulupavanjem milijuna kuna na odbačena vještačenja i sumnjive vještake. Sve su to, naravno, instrumenti stranačke kontrole nad državom, ali vladajućima to odgovara.