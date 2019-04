Čekali let 5 sati i onda saznali: 'Čujte, avion je otišao bez vas'

Putnici aviokompanije EasyJet putovali su iz Londona u Lisabon kada su doznali da je jedna pista zatvorena zbog čega je avion trebao sletjeti u Porto. Kabinsko osoblje zamolilo je sve putnike da se iskrcaju iz aviona dok napune benzin.

Pet sati kasnije, putnicima su rekli da je avion otišao bez njih i morali su iz Porta do Lisabona ići autobusom, javlja Daily Mail. Došli su na svoje odredište osam sati kasnije nego što su trebali.

Glasnogovornik aviokompanije EasyJet rekao je da je let EJU8717 iz Gatwicka (London) u Lisabon morao biti preusmjeren u Porto zbog zatvorene piste. Tvrdi kako su putnike ostavili u zračnoj luci 'zbog njihovog komfora'.

- Zbog zatvorene piste je naše kabinsko osoblje radilo više nego što je dozvoljeno zakonom. Putnicima smo dali vaučere za hranu i piće te im ponudili prijevoz do Lisabona - tvrdi glasnogovornik. Ispričao se putnicima i dodao kako je "sigurnost putnika i osoblja" najbitnija za njihovu kompaniju.

The forgotten passengers from ⁦@easyJet⁩ flight EZY 8717 that have been stuck at Porto for 3 hours when we should be in Lisbon. Better than the plane with broken AC and toilet? #verybudgetairline pic.twitter.com/mGbjnRZIKW