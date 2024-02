VIDEO Navaljnijeva majka tvrdi: Prijetili su mi, ucjenjivali su me! Žele tajno pokopati Alekseja...

NEPOZNATA LOKACIJA: Jučer navečer su me potajno odvezli u mrtvačnicu i pokazali su mi Aleksejevo tijelo. Po zakonu, trebali su mi dopustiti da odmah vidim njegovo tijelo. Umjesto toga su me ucjenjivali, postavljali su mi uvjete kad, kako i gdje Aleksej može biti pokopan. To je ilegalno, kaže majka preminulog šefa ruske opozicije Alekseja Navaljnog. On je prošlog petka pod misterioznim okolnostima preminuo u ruskom arktičkom zatvoru "Polarni vuk". Rusi tvrde kako je preminuo od "sindroma iznenadne smrti". "Žele ga pokopati u tajnosti. Žele me odvesti na rub groblja i reći tu je pokopan. Ja želim da se svi koji to žele mogu oprostiti od Alekseja", kazala je Ljudmila i dodala da su joj prijetili. "Kazali su mi da će se nešto dogoditi s njegovim tijelom ako ne pristanem na tajni sprovod. Rekli su mi da vrijeme nije na mojoj strani".