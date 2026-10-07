Čelnici MED9 zabrinuti zbog visokih cijena energenata

Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu, koji je domaćin summita neformalnog formata koji okuplja devet mediteranskih članica EU. Uz Hrvatsku, tu su Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Split su, između ostalih, stigli francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Gostovali su knez Albert II. od Monaka zbog svoje ekspertize o održivosti i očuvanju mora te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II., koji je govorio o situaciji na Bliskom istoku.

- Raspravom je dominirala tema odgovora na rastuće cijene energenata - otkrio je premijer Plenković navodeći kako se razgovaralo i o situaciji na Bliskom istoku, nemogućnosti izlaska energenata kroz Hormuški tjesnac, kao i o novim napetostima sa Saudijskom Arabijom.

- Prvi izazov koji nam predstoji u EU jest upravljanje krizom koju trenutno proživljavamo, a odnosi se na porast cijena energenata, nafte i plina - rekao je portugalski premijer Luis Montenegro.

Tijekom summita francuski predsjednik Macron upozorio je na potrebu brze reakcije prema Kini, da se u energetskom smislu proizvede više, ali je i posebno istaknuo potrebu da se s SAD-om razgovara o cijenama transporta, koje su danas točno 10 puta više. Naglasio je potrebu da se Europa pripremi na dvije stvari, na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku i na problem s opskrbom plina, piše Slobodna Dalmacija. Upozorio je na postojeću političku dvojbu jer SAD sve više pritišće Ukrajinu da se rat završi, po njegovu mišljenju zbog pogrešne kalibracije američkog odnosa prema ovom ratu, a s druge strane, nudi se otvaranje plinovoda ako Europa u ovom pitanju popusti. Spomenuo je i spremnost Francuske i Italije da uvede digitalni porez, što je zapravo poruka SAD-u. Što se proračuna tiče, pozvao je na fleksibilnost i uštede, ali upozorio i na opasnost da se takvim proračunom u startu stvori Europa dviju razina.

Talijansku premijerku Meloni brinu cijene goriva, plina i općenito energije. Istaknula je da treba poslušati ono što poručuje SAD napominjući kako javnosti treba objasniti okolnost da se Ukrajini šalje oružje kojim ona uništava naftovode, zbog čega raste cijena goriva. Osvrnula se i na govor Ursule von der Leyen te poručila kako se slaže s potrebom diverzificiranja puteva opskrbe, ali je pitanje koje traži odgovor, kako to napraviti, preko poreza ili subvencija. 