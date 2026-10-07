Obavijesti

News

Komentari 0
SUMMIT U SPLITU

Čelnici MED9 zabrinuti zbog visokih cijena energenata

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Čelnici MED9 zabrinuti zbog visokih cijena energenata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Europa se treba pripremiti na problem s opskrbom plina, rekao je francuski predsjednik Macron koji upozorava i da se treba pripremiti na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku

Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu, koji je domaćin summita neformalnog formata koji okuplja devet mediteranskih članica EU. Uz Hrvatsku, tu su Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Split su, između ostalih, stigli francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Gostovali su knez Albert II. od Monaka zbog svoje ekspertize o održivosti i očuvanju mora te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II., koji je govorio o situaciji na Bliskom istoku.

- Raspravom je dominirala tema odgovora na rastuće cijene energenata - otkrio je premijer Plenković navodeći kako se razgovaralo i o situaciji na Bliskom istoku, nemogućnosti izlaska energenata kroz Hormuški tjesnac, kao i o novim napetostima sa Saudijskom Arabijom.

SUMMIT MED9 Macron stigao u Split. Evo kako ga je dočekao Plenković
Macron stigao u Split. Evo kako ga je dočekao Plenković

- Prvi izazov koji nam predstoji u EU jest upravljanje krizom koju trenutno proživljavamo, a odnosi se na porast cijena energenata, nafte i plina - rekao je portugalski premijer Luis Montenegro.

Tijekom summita francuski predsjednik Macron upozorio je na potrebu brze reakcije prema Kini, da se u energetskom smislu proizvede više, ali je i posebno istaknuo potrebu da se s SAD-om razgovara o cijenama transporta, koje su danas točno 10 puta više. Naglasio je potrebu da se Europa pripremi na dvije stvari, na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku i na problem s opskrbom plina, piše Slobodna Dalmacija. Upozorio je na postojeću političku dvojbu jer SAD sve više pritišće Ukrajinu da se rat završi, po njegovu mišljenju zbog pogrešne kalibracije američkog odnosa prema ovom ratu, a s druge strane, nudi se otvaranje plinovoda ako Europa u ovom pitanju popusti. Spomenuo je i spremnost Francuske i Italije da uvede digitalni porez, što je zapravo poruka SAD-u. Što se proračuna tiče, pozvao je na fleksibilnost i uštede, ali upozorio i na opasnost da se takvim proračunom u startu stvori Europa dviju razina.

MED9 U SPLITU Plenković: Sredozemlje je zbog nestabilnosti u svijetu postalo strateški ključno područje
Plenković: Sredozemlje je zbog nestabilnosti u svijetu postalo strateški ključno područje

Talijansku premijerku Meloni brinu cijene goriva, plina i općenito energije. Istaknula je da treba poslušati ono što poručuje SAD napominjući kako javnosti treba objasniti okolnost da se Ukrajini šalje oružje kojim ona uništava naftovode, zbog čega raste cijena goriva. Osvrnula se i na govor Ursule von der Leyen te poručila kako se slaže s potrebom diverzificiranja puteva opskrbe, ali je pitanje koje traži odgovor, kako to napraviti, preko poreza ili subvencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'
SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'
'PROFESIONALNA BRIGA'

SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'

Medicinska sestra dala mu je svoj privatni broj telefona i dodala ga na društvenim mrežama. Razmjenjivali su poruke seksualnog sadržaja...
KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom
HOROR U ZAGREBU

KAKO JE MOGUĆE? Optužen da tuče dijete, a psihijatar je u bolnici i predaje na Katoličkom

ZAGREB - Na teret mu se stavlja da je dijete verbalno vrijeđao, fizički kažnjavao te mu govorio protiv supruge, kojoj je također prijetio...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026