Čelnici Slovačke, Češke i Austrije traže veću konkurentnost i niže cijene energije u EU

Predsjednici vlada Slovačke, Češke i Austrije raspravljali su u utorak u Bratislavi o temama za koje vjeruju da bi trebali biti prioriteti Europske unije, a u deklaraciji usvojenoj uoči neformalnog sastanka Europskog vijeća istaknuli su kao primjere konkurentnost i smanjenje cijena energije.

Slovački premijer Robert Fico, koji je bio domaćin sastanka čelnika triju država, upozorio je na visoke cijene električne energije u Europskoj uniji te kritizirao njene klimatske ciljeve.

Jačanje konkurentnosti EU-a je ključno, prema Ficu, koji vjeruje da se blok neće moći natjecati na svjetskoj razini ako su cijene električne energije nekoliko puta više nego u Kini ili Indiji dok istovremeno nastoji ostvariti, kako je rekao, "besmislene klimatske ciljeve", objavila je slovačka novinska agencija TASR.

Fico je usvojenu deklaraciju, koja se također bavi i pitanjima vezanim za automobilsku industriju i jedinstveno europsko tržište, opisao kao prvi korak izlaska Unije iz krize.

Austrijski kancelar Christian Stocker vidi "snižavanje cijena energije" kao "najhitniju zadaću". Europski zeleni plan se ne može realizirati bez gospodarske snage, dodao je, prema austrijskoj agenciji APA. Također se založio za smanjenje birokracije i promicanja inovacija.

Češki premijer Andrej Babiš je rekao da europsku industriju treba zaštititi od nelojalne konkurencije, a kao primjer je naveo Kinu. Po njegovim riječima, pretjeranu regulacija i Zeleni plan bi trebalo makar privremeno obustaviti.

Čelnici EU-a okupit će se u četvrtak na neformalnom sastanku u Belgiji, gdje će se usredotoči na jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva s obzirom na geopolitičke izazove. Među ostalim, razgovarat će o produbljivanju unutarnjeg europskog tržišta i smanjenju ovisnosti o trećim zemljama.

Stocker je Babiša, koji se na premijersku dužnost vratio u prosincu, u utorak ujutro primio u Beču prije sastanka u Bratislavi. U središtu njihovog razgovora bili su konkurentnost, nezakonite migracije i trenutna geopolitička situacija.

Na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji su naglasili važnost zapadnog Balkana te da EU treba više pažnje obratiti na tu regiju, prema austrijskoj novinskoj agenciji. Također, založili su se za što skorije okončanje rata u Ukrajini.