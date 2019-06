Centar vrhunske stomatologije već 8 godina: Poliklinika Arena

Preko 28.000 prekrasnih osmijeha najveća je nagrada za 8 godina uspješnog poslovanja Poliklinike ARENA. Prvih 8 godina predanog i uspješnog rada samo je početak svega što je planirano za budućnost gdje će se za pacijente iz Hrvatske i inozemstva nastaviti osiguravati najbolje usluge u skladu sa svim svjetskim trendovima ispunjavajući najviše kriterije stomatologije.

Srećko Srdjak dr.med.dent.spec. parodontologije i ravnatelj Stomatološke poliklinike ARENA upoznat je sa slučajem svakog pacijenta, planira i nadgleda tijek terapije.

Obilježili ste 8 godina djelovanja u Hrvatskoj, što smatrate da je bilo ključno u ovih 8 godina poslovanja za vaš uspjeh? Na što stavljate najveći naglasak u poslovanju?

Svakako bi izdvojio ljude, sve zaposlenike koji su svojim trudom, znanjem i ambicioznošću pridonijeli rastu i razvoju Poliklinike ARENA. Uz zaposlenike, istaknuo bih svakako istraživanje tržišta i potreba pacijenata, kontinuirane edukacije zaposlenika.

Koliko ulažete u edukaciju i smatrate da je bitno ulaganje u znanje i iskustvo vaših zaposlenika?

Edukacije se održavaju svaki mjesec, što osigurava zaposlenicima da imaju prostor za napredovanjem i dodatnom edukacijom. Slobodan sam reći da je edukacija možda i najbitnija u poslovanju, ovisno o ambicijama pojedinog zaposlenika.

Što vaši pacijenti ističu kod vas kao faktor diferencijacije u odnosu na konkurenciju?

Stručno i specijalizirano osoblje, organizacija, pristup pacijentima, cijena i ambijent. To je ono što našu uslugu čini cjelovitom. Naš customer service ističu pacijenti kao ključan jer su tijekom cijelog tretmana u sigurnim rukama, s dostupnim savjetima i preporukama stručnog tima.

Čime se najviše ponosite?

Najviše se ponosimo brojem pacijenata, više od 28.000 zadovoljnih pacijenata velik je poticaj za budućnosti i znak da smo na dobrom putu. Drago nam je da su kvalitetu naših usluga i individualnog pristupa prepoznale i stručne institucije. Posjedujemo certifikat izvrsnosti ISO 9001:2015 i ICERTIAS Customer’s Friend. Moram naglasiti da smo prva stomatološka i zdravstvena ustanova u svijetu nositelj ovog certifikata. Uz to, imamo i AAA bonitet izvrsnosti i druge potvrde uspješnosti naše poslovne strategije.

Koja su vaša predviđanja za budućnost – na čemu će biti naglasak ulaganja za sve one koji žele ostati uspješni u ovoj industriji?

Istaknuo bih da je ključno svakodnevno ulaganje u zaposlenike, ulaganje u tehnologiju i nove metode liječenja. Na tome neprestano radimo jer je to nužno kako bismo ostali konkurentni i zadržali svoju poziciju na tržištu.

