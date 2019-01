Centimetri ih dijele od Julena: 'Teren je opasan, idemo polako'

Spasioci polako, ali sigurno, prekopavaju tunel do dječaka Julena (2) koji je prije 12 dana pao u bunar u gradu Totalanu u Španjolskoj. Kako bi došli do dječaka za kojeg još nisu sigurni je li preživio u bunaru, morali su iskopati paralelne tunele i čak tri puta koristiti eksploziv.

Spašavanje se bliži kraju, a spasioci su zapeli. Između njih i mjesta gdje misle da se Julen nalazi nešto je manje od pola metra. Po zadnji će put koristiti ekploziv.

Glasnogovornik Civilne Garde Jorge Martin rekao je da će posljednja eksplozija morati biti vrlo precizna jer je jako blizu mjestu gdje misle da je dječak.

U finalnu akciju spašavanja krenuli su u četvrtak. Tad su predvidjeli da bi iskopavanje tunela i potraga za Julenom mogla trajati oko 24 sata. Spasioce od dječaka dijeli tek nešto više od jednog metra, obzirom da zadnji dio tunela iskopavaju ručno.

Većina posla ide sporo. Glasnogovornik Civilne garde Jorge Martin rekao je da je "planina na ovom poslu šef". Ne želi predviđati kada bi akcija spašavanja mogla biti gotova jer je iznimno opasan teren na kojem se nalaze.

- Idemo centimetar po centimetar. Nadam se da ćemo biti gotovi do kraja dana, no ne možemo to garantirati zbog nepredvidljivog terena - izjavio je Martin.

Bez obzira što njihovog djeteta nema skoro dva tjedna, Julenovi roditelji se i dalje nadaju da će ga pronaći živog.