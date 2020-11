'Centralna zgrada KB Dubrava radi, otvorili smo je taman na vrijeme. To je dio kriznog plana'

' Mi smo dogovorili taj model. Međutim, jasno je da osobolje KB Dubrava i zbrinjavanje bolesnika na ovaj način nije dostatno. Zahvalio bih svim ostalim zdravstvenim djelatnicima koji dolaze za pomoć u radu i liječenju u KB Dubrava', poručio je Lukšić

<p><strong>Ivica Lukšić</strong>, v.d. ravnatelja KB Dubrava, ispričao je kako izgleda rad u bolnici u kritična vremena kao što su ova. Rekao je kako su jučer pustili u rad centralnu zgradu KB Dubrava.</p><p>- To je bilo taman na vrijeme, rekao bih, jer jutros imamo 250 bolesnika, od toga je 42 na respiratoru. To znači da svi naši kapaciteti koje smo imali, planirali, ne bi više bili dostatni i mi smo morali proširiti se. Uostalom, to je bio dio plana od početka stvaranja PRIC-a u Dubravi - poručio je Lukšić te dodao da prijedlozi ekspertne skupine Ministarstva zdravstva imaju svoje logičnosti, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a572841/Taman-pustili-u-rad-centralnu-zgradu-Sinoc-u-KB-Dubrava-primili-40-oboljelih.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Imaju i, rekao bih, dobar cilj. Mi smo dogovorili taj model. Međutim, jasno je da osobolje KB Dubrava i zbrinjavanje bolesnika na ovaj način nije dostatno. Zahvalio bih svim ostalim zdravstvenim djelatnicima koji dolaze za pomoć u radu i liječenju u KB Dubrava.</p><p>V.d. ravnatelja KB Dubrava objasnio je da je dogovor o pojačavanju u stručnom osoblju takav da im liječnici i sestre odnosno tehničari dolaze 'u timovima, radi lakšeg funkcioniranja', jer, kako je kazao, oni se međusobno poznaju, stoga lakše funkcioniraju. Rekao je da će im liječnici i sestre iz KB Dubrava pomagati da se lakše snađu, te da je to 'kombinacija koja je dobra, poticajna, pokazuje solidarnost'.</p><p>- Ovo je situacija u kojoj se, usudio bih se reći, naš zdravstveni sustav nikada nije našao. Prema tome, nalazimo najbolji mogući način da u konačnici zdravstvena skrb i njega naših bolesnika bude najbolji mogući - kazao je.</p><p>Potvrdio je voditeljici da KB Dubrava nije imala epidemiologa, ali je rekao da je imala dva infektologa, te da je cijelo vrijeme "tijesno surađivala s Klinikom za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.</p><p>- PRIC u Dubravi je i osnovan kao podrška Infektivnoj klinici i ta suradnja je od prvog dana dobra i intenzivna, svakodnevna. Centar je podijeljen na dva dijela; na respiracijski centar, gdje glavnu ulogu imaju internisti, pulmolozi i ostali, a intenzivistički centar vode intenzivisti i anesteziolozi.</p><p>- Noćas je u KB Dubrava primljeno 40 bolesnika oboljelih od covida. Vi te ljude morate negdje smjestiti, morate im dati kisik, morate im dati lijekove. Morate organizirati zbrinjavanje. Naravno da je to vrlo složeno. Sigurno da nije svima večera isporučena u sedam sati, ali ono što je trebalo, ono što je važno za njihovo liječenje, napravljeno je.</p><p>Za liječnike u KB Dubrava kazao je da su to 'mladi ljudi koji su dovedeni u situaciju, izvanrednu, da liječe u privremenim prostorima, pod zaštitnom opremom'. Dodao je da se, situacija oko njih mijenjala iz dana u dan.</p><p>- Kriza je na površinu izbacila sve najbolje, u prvom redu ono u ljudima. Ali i sve ono loše, posebno nagomilane probleme - rekao je Lukšić.</p><h2>Krizni plan za bolnice</h2><p>Sve zagrebačke bolnice u praksi postaju jedna bolnica na više lokacija: dijele sestre, doktore i aparaturu.</p><p>Ravnatelji bolnica jučer su održali izvanredni sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem da bi dogovorili kako će bolnice nastaviti s radom u kriznim uvjetima. KB Dubrava od jučer ne prima pacijente koji nisu covid-pozitivni, bolesnike je razmjestila po drugim bolnicama, donosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/otkrivamo-kako-ce-odsad-raditi-zdravstveni-sustav-ovo-je-krizni-plan-za-bolnice-15030071?fbclid=IwAR2lClS4gVtLkC3KIgF8YrcnnXqVuPJufTSHiJziIix-9RleXS6pZSPz418" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>- Svi smo se usuglasili tako da će se i ljudski resursi i aparatura raspodijeliti prema potrebama. Ova ideja je prihvaćena i zagrebačke bolnice će u ovoj covid krizi raditi u zajedništvu - naglašava Beroš.</p><p>- Svi smo složni oko dogovora. Plastično pojašnjeno, to će izgledati ovako: sve zagrebačke bolnice postaju jedna bolnica na više lokacija. Ministar Beroš je ravnatelj, a svi ostali su mu zamjenici. Međusobno se dijele sestre, doktori i aparatura prema potrebama, dakle svi smo u istom timu - izjavio je jedan od sudionika sastanka, piše Jutarnji.</p><p>Jedan od ravnatelja je poručio da je </p><p>Situacija je kao u ratu, moramo se prilagoditi i raditi na dobrobit pacijenata i održavanja sustava. Sestre i liječnici iz moje ustanove idu u Dubravu, dio njih dolazi k nama i to je dobro. Jer osim covid-pacijenata imamo i sva ona druga stanja i bolesti koje nisu prestale zbog covid-krize. Primjerice, ako neurokirurg iz Dubrave sad tamo nema posla, imat će na Rebru ili u Vinogradskoj - poručio je jedan od ravnatelja.</p>