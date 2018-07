Cerar: Odluka o tužbi protiv Hrvatske još ovog tjedna

Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je u ponedjeljak da će njegova tehnička vlada još ovog tjedna donijeti odluku o slanju tužbe protiv Hrvatske zbog neizvršavanja arbitražne presude o granici na sud Europske unije u Luksemburgu.

"Odluku o podizanju tužbe donijet ćemo još ovog tjedna, vjerojatno u petak na redovnoj sjednici vlade", kazao je Cerar nakon zatvorenog sastanka odbora za vanjsku politiku, prvog od konstituiranja novog parlamenta prije dva tjedna, koji je trajao više od 4 sata i na kojemu je dao najnovije informacije o stanju predmeta oko arbitraže.

Cerar je kazao da je na sjednici bilo i zamisli da se odluka o tužbi prepusti idućoj vladi, ali da su se na kraju svi složili da to učini sadašnja vlada na odlasku jer se po njegovim riječima pozicija Slovenije o sporu nije promijenila.

"Mi u tužbi navodimo da Hrvatka neprovođenjem arbitražne odluke krši pravo EU-a, te očekujemo da će nam na osnovi naših argumenata sud u Luksemburgu dati za pravo i na određeni način sankcionirati Hrvatsku preko institucija EU-a", dodao je Cerar. Po njegovim riječima sama tužba ne znači da se problem implementacije arbitraže u međuvremenu ne može riješiti bilateralno, to jest da Hrvatska prizna arbitražnu presudu i počne je primjenjivati.

"Tužba ne predstavlja zapreku da se nastavi tražiti sporazum o implementaciji arbitraže, a to u Sloveniji i želimo", kazao je Cerar.

Isto tako, po njegovim riječima pravosnažnost arbitražne presude ne dolazi u pitanje bez obzira na buduću odluku suda EU-a u Luksemburgu o predmetu tužbe, odnosno navodnom kršenju europskog prava od strane Hrvatske.

- Naša odluka o tužbi nikako ne dovodi u pitanje činjenicu da je arbitražna presuda po međunarodnom pravu važeća, ocijenio je slovenski tehnički premijer.

Cerar i njegova vlada nastavljaju obavljati tekuće poslove sve do izbora nove na temelju parlamentarnih izbora početkom lipnja, no to bi s obzirom na rezultat izbora moglo potrajati.

Predsjednik države Borut Pahor kandidata za mandatara nove vlade mora po ustavu predložiti parlamentu do 23. ovog mjeseca, kad istječe mjesec dana od konstituiranja parlamenta, no nijedan od potencijalnih kandidata, ni Janez Janša niti Marjan Šarec do sada nisu osigurali potreban broj glasova zastupnika da bi ih parlament potvrdio.

Zato, prema tvrdnjama medija, postoji opcija po kojoj bi tehnički premijer Cerarr na dužnosti mogao ostati do jeseni, a ne isključuje se niti mogućnost prijevremenih izbora koje nitko ne želi.