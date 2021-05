Preuzeo sam vlasništvo nad restoranom Šumski dvor na zagrebačkom Cmroku kojem želim vratiti staru slavu, a od nekadašnjeg kina Central napravit ću klub ravan europskim noćnim okupljalištima – najavljuje umirovljeni general Ivan Čermak čiji je maloprodajni lanac Crodux nedavno preuzela slovenska naftna kompanija Petrol.

Kako piše Dnevnik.hr, prodajom Croduxa završilo je još jedno poglavlje u Čermakovoj karijeri, koji je čak tri puta izgradio i prodao naftnu kompaniju.

- Dovest ćemo nešto novo u Zagreb, Zagrebu i Zagrepčanima. Investicija u svakom slučaju neće biti mala, spremni smo na to, to je ipak bio jedan kultni zagrebački restoran. Ja kao mlad sam isto bio vezan uz njega i to je više sentimentalna priča nego naš core bussiness - rekao je Ivan Čermak.

- Kada gledate ovo sve danas u Zagrebu, svi ti klubovi narodnjački, sve je to na razini poluprimitive. Želimo u grad dovesti jedan pravi europski noćni klub u koji će biti dobrodošle sve generacije ljudi, mislimo napraviti stvarno jednu ekskluzivu na svjetskom nivou - istaknuo je Čermak.

Sve to bilo je u vlasništvu tvrtke Kerum d.o.o. Ona je u stečaju. Dugovi - milijarda i 700 milijuna kuna. Među njima i gradu - koji je Kerum opet htio voditi.