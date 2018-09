Cerovac: Poletio sam od udarca i srećom, slomio samo zglob...

Vozač me nije vidio kada sam prelazio na pješačkom. Udarac je bio dovoljno jak da me odbacio u zrak. Doslovce sam poletio. Koliko sam mogao procijeniti, kretao se oko 25 kilometara na sat, jer da je išao brže vi i ja danas ne bismo razgovarali, kaže nam dobro raspoloženi predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

On je jedan od ključnih ljudi koji se uz radnike bori za opstanak brodogradilišta. U iščekivanju mišljenja povjerenice Europske komisije oko restrukturiranja brodogradnje dodao je: "Iako neću moći na posao idući tjedan, i sada radim jer me non stop ljudi zovu".

Kaže da mu to teško ne pada unatoč ozljedama.

- Slomio sam zglob u ruci, a druga mi je sva u šavovima, natučen sam sa svih strana, no sretan sam jer sam živ - zaključio je nasmijano.