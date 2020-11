Česi na izletu: Do Medulina zrakom, a Istrom na kotačima

<p>Brojni građani Pule i Medulina ostali su u čudu vidjevši neobične letjelice-žirokoptere kako se voze prometnicom, a kojima je peteročlana češko-slovačka ekipa prije toga sletjela na medulinski aerodrom.</p><p>Vlasnik aerodroma Nijaz Delić koji leti još od 1963.godine kaže da je prvi puta u životu imao prilike vidjeti kako se žirokopter nakon slijetanja "pretvara" u pravi automobil koji vozi cestom.</p><p>- Ovi žirokopteri koji su sletjeli na naš aerodrom nisu bili baš standardni, već je riječ o inovaciji kojom žirokopter nakon slijetanja postaje mali ekonomični automobil. Inače je riječ o zrakoplovu koji leti pomoću rotora koji se vrti u struji zraka, a uslijed te vrtnje rotora na njegovim krakovima stvara se sila uzgona koja zrakoplov drži u zraku.</p><p>Ima dvije elise, od kojih ga jedna nosi a druga gura. Sve ide preko motora, a žirokopteri su odlični jer mogu poletjeti na maloj površini između 70 i 120 metara. To su gotovo trokolice koje imaju dva glavna kotača i jedan upravljački. Unutrašnjost je potpuni komfor s dovoljno velikom kabinom, klimom a ima kompletnu opremu kao i zrakoplov.</p><p>To je zapravo "moderni automobil" koji leti zrakom a uz to je vrlo ekonomičan - objasnio je vlasnik medulinskog aerodroma.</p><p>Dodao je da im je brzina letenja između 160 i 180 kilometara na sat, a potrošnja je između 8 i 12 litara na sat.</p><p>- Cijena im je porpilično visoka, a kreće se između 160.000 do 180.000 eura. Može bez slijetanja letjeti oko 600 kilometara.</p><p>Česi su inače vrlo moderni kada je riječ o avijaciji. Iskreno, kada su mi rekli da će će sletjeti na naš aerodrom i sami se potom odvesti do rezerviranog apartmana, mislio sam da se po njih doći neki prijevoz ili prijatelji. Nisam očekivao da će nakon slijetanja, u samo petnaestak minuta od aviona žirokopter prenamijeniti u automobil.</p><p>Žirokopter ima autonomni pogon da može voziti i cestom, tako da su gosti iz Češke i Slovačke doletjeli, nakon kratke pripreme sjeli u žirokoptere i jednostavno se odvezli u Premanturu u apartman. To je izgledalo tako da su skupili elise, stavili registarske pločice, sjeli u njega i odvezli se do apartmana - objasnio je Delić.</p><p>Kada vozi prometnicom koristi elektromotor koji vozi oko 50 kilometara na sat. Ekipa je je već napustila istarsko područje, a doznajemo da je njihova sljedeća destinacija Dubrovnik.</p><p>- Kada su odlučili otići, raširili su elise, skinuli registarske oznake da ih vjetar u zraku ne odnese, i poletjeli. To je bilo nešto posebno - priznao je vlasnik Delić.</p>