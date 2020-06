Češka virologinja: 'Ove godine nemojte putovati u Hrvatsku!'

Ako baš ne morate, ove godine nemojte ići ni u Hrvatsku ni u Južnu Ameriku. Poanta je da se virus ne vrati u Češku iz zemalja u kojima je još aktivan, kaže istaknuta češka znanstvenica...

Češka virologinja Soňa Peková postala je, gotovo preko noći, svojevrsni celebrity u svojoj zemlji nakon što ju je ministar zdravstva Adam Vojtěch optužio da se zarazila korona virusom tako što je bila nespretna pri uzimanju uzorka zaraženog pacijenta. 

Ministar joj se kasnije ispričao, no ona je na neki način postala lice borbe protiv virus koji je nedavno gotovo potpuno paralizirao svijet. 

U najnovijem intervjuu za češki portal Novinky, Peková je rekla da je ona 'laboratorijski miš' te da ju slava ne zanima. Isto tako, rekla je da ove godine neće nikud na godišnji odmor u inozemstvo jer ima dva psa i mačku koje ne želi povesti sa sobom, ali ih ne želi ni ostaviti same. 

- Također, mislim da bi bilo dolično da ljudi ove godine ostanu doma i zamolila bih ih da potiču domaći turizam jer su brojni sektori teško stradali za vrijeme krize. 

Dakle, ne biste ljudima preporučili da idu na ljetovanje u Hrvatsku, jedno je od pitanja u intervjuu. 

- Ako netko mora ići, neka ide, no ja ću sigurno ostati kod kuće. Ako baš ne morate, ove godine nemojte ići ni u Hrvatsku ni u Južnu Ameriku. Poanta je da se virus ne vrati u Češku iz zemalja u kojima je još aktivan. No, isto tako, uvjerena sam da će virus uskoro biti povijest, zaključila je Peková.