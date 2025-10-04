Češki premijer Fiala čestitao Babišu na izbornoj pobjedi

Češki premijer Petr Fiala izjavio je u subotu da je čestitao čelniku oporbene stranke ANO Andreju Babišu na pobjedi nakon što je ANO osvojio gotovo 35 posto glasova na općim izborima.

ANO je pobijedio Fialinu koaliciju Spolu, koja je osvojila 23 posto glasova, prema rezultatima nakon iz više od 99 posto biračkih okruga.

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao "povijesnim" rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu.

Babiš, milijarder i bivši premijer, rekao je da će ANO razgovarati s krajnje desničarskim SPD-om i strankom Motoristi koja se protivi zelenim politikama EU kako bi pronašla podršku za svoju vladu.

Prema djelomičnim rezultatima šest stranaka bilo je iznad praga od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu od 200 članova.

Kada je Babiš, sedmi najbogatiji Čeh po Forbesu, bio na vlasti između 2017. i 2021., protivio se Zelenom planu i politici EU o azilu, ali je ostao lojalan član dvadesetsedmorice. U međuvremenu se pridružio suverenističkom taboru europskih stranaka.