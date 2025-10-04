Obavijesti

News

Komentari 0
IMA VEĆINU?

Češki premijer Fiala čestitao Babišu na izbornoj pobjedi

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Češki premijer Fiala čestitao Babišu na izbornoj pobjedi
Foto: Radovan Stoklasa

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao "povijesnim" rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu

Češki premijer Petr Fiala izjavio je u subotu da je čestitao čelniku oporbene stranke ANO Andreju Babišu na pobjedi nakon što je ANO osvojio gotovo 35 posto glasova na općim izborima.

ANO je pobijedio Fialinu koaliciju Spolu, koja je osvojila 23 posto glasova, prema rezultatima nakon iz više od 99 posto biračkih okruga.

NOVI PREMIJER? Tko je Andrej Babiš? Bio je komunist, protjerao ruske špijune, zovu ga češki Trump
Tko je Andrej Babiš? Bio je komunist, protjerao ruske špijune, zovu ga češki Trump

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao "povijesnim" rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu.

Babiš, milijarder i bivši premijer, rekao je da će ANO razgovarati s krajnje desničarskim SPD-om i strankom Motoristi koja se protivi zelenim politikama EU kako bi pronašla podršku za svoju vladu.

Prema djelomičnim rezultatima šest stranaka bilo je iznad praga od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu od 200 članova.

Kada je Babiš, sedmi najbogatiji Čeh po Forbesu, bio na vlasti između 2017. i 2021., protivio se Zelenom planu i politici EU o azilu, ali je ostao lojalan član dvadesetsedmorice. U međuvremenu se pridružio suverenističkom taboru europskih stranaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025