Češko ministarstvo vanjskih poslova: Pogodila nas je tužna vijest o smrti naših državljana

Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje tri češka državljanina nakon sudara jahte i katamarana u Hrvatskoj, rekao je glasnogovornik češkog ministarstva vanjskih poslova Adam Čörgő.

Pokretanje videa... VIDEO Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

- Konzul je na mjestu događaja, u kontaktu s lokalnim vlastima i istražuje slučaj. Naše su misli također s ostalim ozlijeđenima koji su i dalje pod skrbi liječnika. Izražavamo iskrenu sućut preživjelima i voljenima žrtava - poručio je službeni Prag.

Podsjećamo, najmanje troje ljudi od kojih su svi češki turisti, poginulo je u sudaru katamarana i jedrilice u području Splitskih vrata. Na temelju dostupnih informacija, nešto prije 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je potom i potonula, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.