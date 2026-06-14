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HAVARIJA KOD SPLITA

Češko ministarstvo vanjskih poslova: Pogodila nas je tužna vijest o smrti naših državljana

Piše Filip Sulimanec,
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Češko ministarstvo vanjskih poslova: Pogodila nas je tužna vijest o smrti naših državljana
Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Konzul je na mjestu događaja, u kontaktu s lokalnim vlastima i istražuje slučaj. Naše su misli također s ostalim ozlijeđenima koji su i dalje pod skrbi liječnika. Izražavamo iskrenu sućut preživjelima i voljenima žrtava, poručio je službeni Prag

Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje tri češka državljanina nakon sudara jahte i katamarana u Hrvatskoj, rekao je glasnogovornik češkog ministarstva vanjskih poslova Adam Čörgő.

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Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu VIDEO
Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

 - Konzul je na mjestu događaja, u kontaktu s lokalnim vlastima i istražuje slučaj. Naše su misli također s ostalim ozlijeđenima koji su i dalje pod skrbi liječnika. Izražavamo iskrenu sućut preživjelima i voljenima žrtava - poručio je službeni Prag.

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FOTO Katamaran iz tragične nesreće stigao u Milnu. Provode očevid. Angažirani su i ronioci...

Podsjećamo, najmanje troje ljudi od kojih su svi češki turisti, poginulo je u sudaru katamarana i jedrilice u području Splitskih vrata. Na temelju dostupnih informacija, nešto prije 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je potom i potonula, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Komentari 0
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