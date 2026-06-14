Konzul je na mjestu događaja, u kontaktu s lokalnim vlastima i istražuje slučaj. Naše su misli također s ostalim ozlijeđenima koji su i dalje pod skrbi liječnika. Izražavamo iskrenu sućut preživjelima i voljenima žrtava, poručio je službeni Prag
Češko ministarstvo vanjskih poslova: Pogodila nas je tužna vijest o smrti naših državljana
Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje tri češka državljanina nakon sudara jahte i katamarana u Hrvatskoj, rekao je glasnogovornik češkog ministarstva vanjskih poslova Adam Čörgő.
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- Konzul je na mjestu događaja, u kontaktu s lokalnim vlastima i istražuje slučaj. Naše su misli također s ostalim ozlijeđenima koji su i dalje pod skrbi liječnika. Izražavamo iskrenu sućut preživjelima i voljenima žrtava - poručio je službeni Prag.
Podsjećamo, najmanje troje ljudi od kojih su svi češki turisti, poginulo je u sudaru katamarana i jedrilice u području Splitskih vrata. Na temelju dostupnih informacija, nešto prije 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je potom i potonula, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
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