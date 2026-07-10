Čest je gost hrvatske obale, a sad želi da Vladimir Putin ode

Na naslovnici novog broja britanskog tjednika The Economist nalazi se čovjek koji godinama nije imao razloga javno dovoditi u pitanje sustav Vladimira Putina. Andrej Meljničenko, jedan od najbogatijih ruskih industrijalaca i globalni magnat u proizvodnji gnojiva, živio je prema nepisanom pravilu koje je Kremlj nametnuo oligarsima: zarađujte koliko želite, ali se ne miješajte u politiku. Sad je odlučio progovoriti. U gotovo 60 sati razgovora s novinarima Economista, Meljničenko je iznio sumornu prognozu budućnosti Rusije. Njegovo upozorenje ne dolazi iz redova proturatne oporbe, liberalnih emigranata ili disidenata koje je režim protjerao iz zemlje. Dolazi iz samog poslovnog vrha sustava čije su tvornice pomagale održavati rusko ratno gospodarstvo.