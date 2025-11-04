Ceste mokre i skliske, nesreća na Jadranskoj magistrali, ograničenja zbog jakog vjetra

HAK u utorak ujutro upozorava da su ceste mjestimice mokre ili vlažne i skliske. Pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Duće vozi se jednim trakom naizmjence. Zbog jakog vjetra omiška obilaznica (DC553) otvorena je samo za osobna vozila, a na Dubrovačkom mostu i Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

U zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba kolona je 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.