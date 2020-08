Pentagon nije potvrdio autenti\u010dnost snimki, no u izvje\u0161taju potvr\u0111uju kako se rusko vozilo namjerno zabilo u vozilo \"koalicije\", odnosno ameri\u010dkih i saveznih snaga u Siriji.\u00a0

- Vi\u0161e ruskih vozila na nesiguran je na\u010din krenulo u potjeru za ameri\u010dkima -\u00a0navode u ameri\u010dkom ministarstvu obrane.

Iako je Donald Trump naredio povla\u010denje ameri\u010dkih snaga iz Sirije, ondje se jo\u0161 uvijek nalazi oko 500 vojnika, ve\u0107inom na sjeveroistoku dr\u017eave. Oni se ondje zajedno s protivnicima re\u017eima Ba\u0161ara al-Asada bore s ostacima Islamske dr\u017eave, a iako u relativnoj blizini operiraju i ruske snage, koje su u savezu s Asadom, dosad se uvijek pazilo da ne dolazi do bliskih susreta pripadnika vojski svjetskih supersila.

Kako javlja Politico, Rusi su u proteklih nekoliko mjeseci po\u010deli sve vi\u0161e prodirati na teren koji su prethodno kontrolirali Amerikanci, nastoje\u0107i ih tako do kraja izgurati iz te dr\u017eave.

Iako je dosad znalo biti manjih incidenata, oni su bili izrazito rijetki, a samo jedan je bio nasilan. Rije\u010d je o vi\u0161esatnoj bitki do koje je do\u0161lo 2018. godine, a u kojoj su ameri\u010dki komandosi ubili 200 do 200 pripadnika Asadovih snaga i ruskih pla\u0107enika iz privatne kompanije Wagner group.

Procurila snimka iz Sirije: Rusi ozlijedili četiri američka vojnika

Na Twitteru su se pojavile snimke susreta američkih i ruskih snaga na kojima se vidi kako se vozilo, navodno rusko, zalijeće u američko, dok sve u niskom letu nadgleda jedan ruski helikopter

<p>Najmanje četiri američka vojnika ozlijeđena su nakon sukoba s ruskim vojnicima na sjeveroistoku Sirije. Okolnosti incidenta nisu poznate, a <a href="https://www.politico.com/news/2020/08/26/us-troops-injured-russian-forces-syria-402347" target="_blank">Politico </a>javlja kako se on dogodio ovog tjedna. </p><p>Iz šturog izvješća Pentagona poznato je kako vojnici nisu teže ozlijeđeni te da se radi o blagim kontuzijama i potresu mozga. </p><p>Na Twitteru su se pojavile snimke susreta američkih i ruskih snaga na kojima se vidi kako se vozilo, navodno rusko, zalijeće u američko, dok sve u niskom letu nadgleda jedan ruski helikopter. </p><p>Pentagon nije potvrdio autentičnost snimki, no u izvještaju potvrđuju kako se rusko vozilo namjerno zabilo u vozilo "koalicije", odnosno američkih i saveznih snaga u Siriji. </p><p>- Više ruskih vozila na nesiguran je način krenulo u potjeru za američkima - navode u američkom ministarstvu obrane.</p><p>Iako je Donald Trump naredio povlačenje američkih snaga iz Sirije, ondje se još uvijek nalazi oko 500 vojnika, većinom na sjeveroistoku države. Oni se ondje zajedno s protivnicima režima Bašara al-Asada bore s ostacima Islamske države, a iako u relativnoj blizini operiraju i ruske snage, koje su u savezu s Asadom, dosad se uvijek pazilo da ne dolazi do bliskih susreta pripadnika vojski svjetskih supersila.</p><p>Kako javlja Politico, Rusi su u proteklih nekoliko mjeseci počeli sve više prodirati na teren koji su prethodno kontrolirali Amerikanci, nastojeći ih tako do kraja izgurati iz te države.</p><p>Iako je dosad znalo biti manjih incidenata, oni su bili izrazito rijetki, a samo jedan je bio nasilan. Riječ je o višesatnoj bitki do koje je došlo 2018. godine, a u kojoj su američki komandosi ubili 200 do 200 pripadnika Asadovih snaga i ruskih plaćenika iz privatne kompanije Wagner group.</p>